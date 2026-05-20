DEM Parti'den Kızılay İl Başkanı Cafer Beydilli hakkında suç duyurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli’nin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı cinsiyetçi ifadeler ve hukuk sistemine yönelik çağrıları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Beydilli’nin kadınların çalışma hayatından çekilmesini savunan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini aşağılayan söylemleri, partinin kurucu ilkelerine ve kadın haklarına yönelik doğrudan bir saldırı olarak nitelendirildi.

DEM PARTİ'DEN KIZILAY İL BAŞKANI CAFER BEYDİLLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Cafer Beydilli’nin “Evde kalsın kızlar ne olur Reis”, “İş yerleri bayan kızlarla doldu”, “Kanunlar şeriat olsun be Reis” gibi ifadeleri üzerine “Nefret ve Ayrımcılık”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, bu söylemlerin kadınları sadece geleneksel rollere hapsetmeyi amaçlayan açık nefret söylemleri olduğu belirtildi. Şüphelinin, insani krizlerde ayrım gözetmeksizin hizmet sunması gereken Kızılay gibi köklü bir kurumun il başkanı sıfatını taşıması, eylemin ağırlığını artıran bir unsur olarak değerlendirildi.

DEM Parti, milyonlarca etkileşim alan bu paylaşımların kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştırdığını ve potansiyel failleri cesaretlendirdiğini ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu şöyle:

“Şüphelinin paylaşımı; kadınların kamusal yaşamdan dışlanmasını, çalışma yaşamından çekilmesini ve toplumsal eşitlikten mahrum bırakılmasını savunan içeriktedir. Bu söylem; kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaları teşvik eden ve toplumsal zeminde suç teşkil eden eylemleri meşrulaştıran bir mahiyet taşımaktadır. Bu yanıyla şüphelinin TCK m.214 amir hükmünde yer alan suç fiillerini işlediği açıktır. Ayrıca şüpheli tarafından gerçekleştirilen paylaşımın TCK m.217, TCK m. 217/A suç tipleri yönünden de değerlendirilerek, bu suçlara ilişkin de cezalandırılması talebiyle iddianame tanzimi gerekmektedir.”

“Kadınlara yönelik ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerin yaptırımsız bırakılması, benzer söylemlerin yaygınlaşmasına, toplumsal meşruiyet kazanmasına ve kadınlara yönelik şiddetin derinleşmesine neden olmaktadır. Bu yanıyla şüphelinin paylaşımının milyonlarca etkileşim aldığı, geniş kitlelere ulaştığı ve kurumsal pozisyonu nedeniyle kamuoyu üzerinde etkili olduğu gözetildiğinde, yargı organlarına duyulan güvenin tesisi ve Anayasal ve uluslararası yükümlülükler bakımından etkin ve etkili biçimde yürütülecek soruşturma akabinde iddianame tanzimi yargısal zarurettir.”