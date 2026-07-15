DEM Parti'den Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sürece DEM Parti tepki gösterdi. Soruşturmanın geçmişine işaret eden parti yönetimi, savcılığın daha önce aynı dosya hakkında takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı. DEM Parti'nin yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savcılık tarafından daha önce takipsizlik kararı verilen bir soruşturmanın yeniden gündeme getirilerek Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, hukukun değil siyasetin işletildiğinin açık göstergesidir. Yargının bağımsızlığını yitirip iktidarın siyasal hesaplarının aracı haline getirilmesi, yalnızca seçilmişlere değil halkın iradesine de müdahaledir. Hukuk, adaleti işletmenin değil siyasi rakipleri tasfiye etmenin aracı haline getirilemez. Demokratik toplumun güvencesi; bağımsız, tarafsız ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı bir yargıdır. Yargının iktidarın sopası olarak kullanılmasına, hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılmasına ve seçme-seçilme hakkını hedef alan bu anlayışa derhal son verilmelidir."

BAKANLIK UZAKLAŞTIRMA KARARINI DUYURDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan ve tutuklanan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i, İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, aldığı kararın gerekçesi olarak Güner hakkındaki soruşturmayı ve tutuklama kararını gösterdi. Bakanlık birimleri uygulamaya ilişkin şu resmi açıklamayı yayımladı:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can GÜNER, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

SORGUDAN YALNIZCA GİZLİ TANIK ÇIKTI

Güner'in adliyedeki ifade işlemleri sırasında, kapatılıp yeniden açılan soruşturmanın dayanağı da netleşti. Hakimlik sorgusunda Çankaya Belediye Başkanı Güner'e yalnızca gizli tanık ifadeleri soruldu.

4 GÜNLÜK GÖZALTI VE 24 TUTUKLAMA

Yargı süreci, 11 Temmuz Cumartesi günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyon ile hız kazandı. Emniyet güçleri, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, 4 gün süren gözaltı süresinin ardından salı günü adliyeye sevk edildi. Hakimlik, sorguların ardından Güner ile beraberindeki 23 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.