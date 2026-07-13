DEM Parti: Çerçeve yasa taslağının Öcalan'la görüşülmesi gerekiyor

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı sürecine ilişkin yasal çerçeve, NATO Zirvesi, Meclis çalışma planı ve TBMM'nin gündeminde olan kanun teklifleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin yasama faaliyetlerini eleştiren Koçyiğit, torba kanun uygulamasının kalıcı hale geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'in gerçek anlamda demokratik ve katılımcı bir yasama zemini oluşturamamasının olumsuz sonuçlarını bütün ülke olarak yaşıyoruz. Torba yasama faaliyeti rutine binmiş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi yürütmenin hazırladığı paketleri Meclis'e getirip milletvekillerinin el kaldırıp indirmesiyle yasalaştırmak değildir. Meclis'in en önemli görevlerinden biri halk için yasa yapmak, halkın ihtiyaçları için yasa yapmak ve parlamentonun denetim yetkisini kullanmasıdır. Fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremediğimizi üzülerek ifade etmek gerekiyor."

"ANKARA'YI OHAL'LE YÖNETTİLER"

Ankara'da geçen hafta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ni değerlendiren Koçyiğit, zirve nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini ve yapılan harcamaları eleştirerek şöyle konuştu:

"Ankara'yı OHAL'le yönettiler ama sadece Ankara'yı değil, bütün ülkeyi NATO Zirvesi nedeniyle neredeyse açık cezaevine çevirdiler. Zirve boyunca gözaltıları, hak ihlallerini, toplantı ve gösteri hakkının engellenmesini, insanların darbedilmesini, Kurtuluş Parkı'nda insanların bir araya gelmesinin engellenmesini, milletvekillerinin kuşatılmasını ve darbedilmesini gördük."

Protokol güzergahındaki yol çalışmaları için yaklaşık 4 milyar lira harcandığını ifade eden Koçyiğit, harcamalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yıllardır asfalt bekleyen mahallelerin yolları birdenbire asfaltlandı. NATO heyetlerinin geçeceği güzergâhlardaki evlerin dış cepheleri yenilendi. Demek ki mesele yapamamak değil, öncelik meselesiymiş. Ankara'nın dört bir yanına NATO pankartları ve afişleri asıldı. Reklam panoları için 181 milyon lira harcandı. Zirve bittikten sonra bu afişlerin sökülmesi için de 17 milyon liralık ihale yapıldı. Asılması için 181 milyon, toplanması için 17 milyon lira harcanıyor. Bu para hepimizin parası."

"SİYASİ MAHPUSLAR İÇİN DERHAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Cumhur İttifakı'nın 'terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç hakkında da konuşan Koçyiğit, bir grup PKK'linin silahlarını yakmasına rağmen aradan geçen bir yılda gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmadığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonun ortaya koyduğu tespit ve öneriler ortak birikimdir. Bugün yapılması gereken, bu önerilerin hızla yasama faaliyetine dönüştürülmesidir. En acil ihtiyaç, sürecin bütün taraflarını güvence altına alan ve toplumsal barışı hukuki zemine kavuşturan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır. Cezaevlerinde bulunan siyasi mahpusların durumuna ilişkin gerekli yasal düzenlemeler hızla yapılmalı, infaz hukukundaki düzenlemeler hayata geçirilmeli ve demokratik siyasal yaşama katılımın önünü açacak mekanizmalar oluşturulmalıdır."

Meclis'in tatile girmeden önce kapsamlı bir çerçeve yasa çıkarması gerektiğini söyleyen Koçyiğit, sürecin aktörlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün bunların yanında Sayın Öcalan'ın yürütülen sürecin asli aktörlerinden biri olduğu gerçeği görmezden gelinemez. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için Sayın Öcalan'ın hukuki statüsünün demokratik çözümün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, iletişim, görüşme ve özgür çalışma koşullarının bu çerçevede güvence altına alınması gerekmektedir. Çünkü barış yalnızca silahların susması değildir. Barış; hukukun güçlenmesi, demokrasinin derinleşmesi ve toplumun tamamının eşit yurttaşlık temelinde geleceğe güvenle bakabilmesidir. Bunun için güvenlikçi anlayışın yerine özgürlükçü ve demokratik bir hukuk düzeninin kurulması gerekmektedir. Meclis tatile girmeden önce geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanmış bütünlüklü ve kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Böylesi bir düzenleme yalnızca sürecin taraflarına hukuki güvence sağlamayacaktır. Aynı zamanda barışın, demokratik siyasetin ve toplumsal güvenin kalıcı hale gelmesinin de en güçlü teminatı olacaktır."

"İMRALI HEYETİ BU HAFTA TEMASLARDA BULUNACAK"

Koçyiğit, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmralı Heyeti'nin bu hafta gerçekleştireceği temaslara ilişkin konuşan Koçyiğit, şu açıklamaları yaptı:

"Biliyorsunuz NATO zirvesi sonrasında görüşmeler yapılacağı ve çerçeve yasanın taslağının da İmralı Heyeti'mize sunulacağını zaten kamuoyuna duyurmuştuk. Bu anlamıyla bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak. Henüz takvimler netleşmedi. Netleştiğinde kamuoyuna bilgi vermeceğiz. Bu hafta içerisinde hem AK Parti kurmaylarıyla hem Meclis Başkanı ile ya da farklı çevrelerle birçok görüşme yapılacağını ifade edebilirim. Ancak takvimler henüz netleşmedi. Netleştiğinde kamuoyuna duyurusu yapılacaktır."

Çerçeve yasa taslağı ile ilgili sorular üzerine taslağın öncelikle doğrudan muhataplarıyla paylaşılması gerektiğini belirten Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda özellikle muhatap, yani yasanın muhatabı olacak, yasadan etkilenecek kişilerle öncelikle bu yasayı konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. O anlamıyla hızlı bir şekilde İmralı Heyeti'mizle yasanın taslağının paylaşılması ve onun Sayın Öcalan'la mutlaka görüşülüp tartışılması gerekiyor. Elbetteki bütün muhalefet partileriyle, Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan bütün partilerin katılımı, onların destekleri ve mutabakatı çok önemli. Bu konuda iktidar partisi böyle bir tur yaparsa faydalı olacağını düşünüyoruz. Daha önce de çağrı yapmıştık. Meclis komisyonu sürecinde olduğu gibi hızlı bir koordinasyon sağlanabilir ve yasa yapım süreci bu şekilde hızlandırılabilir. Bütün katkılar alınarak daha ortak, daha kolektif ve daha sağlıklı bir süreç işletilebilir."

Görüşmelerin içeriğine dair beklentilerini aktaran Koçyiğit, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Biz AK Parti'nin taslağı bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak. Genel hatlarıyla karşılıklı görüşmeler ve istişareler yapıldı. Heyetimiz en azından olması gerekenlere dair görüş ve düşüncelerini iletti. Fakat bunun yazılı bir metin olarak da paylaşılmasını bekliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Bu hafta içerisinde de olması gerekiyor. Beklentimiz o yönde."