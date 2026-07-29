Dehşet olayda 3 şüpheli yakalandı: Düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler

Arnavutköy'de meydana gelen olayda, Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık, şüpheliler tarafından öldürüldükten sonra ilçedeki ormanlık alana gömüldü. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, cinayete karıştığı tespit edilen 3 kişinin Van'da olduğunu belirledi. 3 kişinin Açık'ın aracını satmak için kendileri için vekalet çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

VAN'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanması için Van'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

ARACI SATMAK İÇİN VEKALET ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin öldürdükleri Ferhat Açık'a ait aracı satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramalarda Açık'ın cesedi, Arnavutköy'deki ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)