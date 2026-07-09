Define için girdiği mağarada kayboldu

Çorum'da, define aramak amacıyla 5 arkadaşıyla birlikte kaçak kazı yapmak için mağaraya giren İ.A. kayboldu. İhbar üzerine aralarında madencilerin de bulunduğu uzman ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarında kayıp şahsa ulaşılamazken, mağaradaki metan gazı seviyesinin yükselmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Olayın ardından kaçak kazı yapan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARKADAŞI ÇIKAMAYINCA JANDARMAYA HABER VERDİ

Olay, Çorum merkeze bağlı Kavacak köyü mevkisinde meydana geldi. İ.A. ve 5 arkadaşı, define aramak amacıyla bölgedeki bir mağarada kaçak kazı yapmaya başladı. Ancak kazı sırasında İ.A.'nın girdikleri mağaradan geri çıkamaması üzerine, arkadaşı S.Ş. durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

MADENCİLER VE AFAD EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kayalık alanda kaçak kazı yapılan noktayı hızlıca tespit etti. Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmalarının derinleştirilmesi için Kastamonu ve Sivas AFAD ekiplerinin yanı sıra, İskilip ilçesindeki bir maden ocağında görev yapan tecrübeli madenciler de bölgeye destek amacıyla sevk edildi.

ÖZEL EKİPMANLARLA 60 METRE DERİNLİĞE İNDİLER

Olay yerine ulaşan uzman ekipler, özel ekipmanlarını kuşanarak dar ve zorlu geçişlere sahip mağaraya giriş yaptı. Mağaranın içindeki dar alanları büyük bir titizlikle aşmayı başaran arama kurtarma ekipleri, yerin yaklaşık 60 metre derinliğine kadar ilerleyerek iz sürdü.

METAN GAZI TEHLİKESİ ÇALIŞMALARI DURDURDU, KAZI MALZEMELERİ BULUNDU

Güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalarda, bir süre sonra gaz dedektörleri insan hayatını doğrudan tehdit edebilecek seviyede yüksek metan gazı çıkışı tespit etti.

Farklı noktalarda yapılan detaylı aramalarda kayıp İ.A.'ya ait hiçbir iz bulunamadı ancak mağarada define aramak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen şarjlı matkap, testere, sırt çantası ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

5 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Mağarada yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir kişiye rastlanmazken, yükselen metan gazı seviyesi nedeniyle arama çalışmaları durduruldu.

Jandarma ekipleri, mağarada kaçak kazı gerçekleştirdiği belirlenen ve İ.A.'nın yanında bulunan 5 kişi hakkında kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle yasal işlem başlattı. (DHA)