Davutoğlu da mutlak butlan kararına sert çıktı: Yarın birisi de AKP'ye yapar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de Yeni Yol Grubu'nun toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye yönelik mutlak butlan eleştirdi. Kararı, yargı eliyle siyasete müdahale olarak değerlendiren Davutoğlu, "Devletin dini adalettir" dedi. CHP'de yaşananların hukuk güvenliğini ve demokratik istikrarı temelinden sarstığını ifade ederek AKP'ye seslendi.

DAVUTOĞLU DA MUTLAK BUTLAN KARARINA SERT ÇIKTI

Ahmet Davutoğlu, mahkemenin 2,5 yıl sonra verdiği "mutlak butlan" kararının zamanlamasını ve hukuki sonuçlarını sert eleştirdi. Kararın yaratacağı kaosa dikkat çeken Davutoğlu, "Eğer bir yolsuzluk veya yanlışlık vardıysa 2,5 sene niye beklediniz?" diye sordu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) anayasal bir kurum olduğunu ve nihai kararlarının tartışmaya açılmasının seçmen güvenini yok edeceğini belirten Davutoğlu, bu durumun sadece bir partiyi değil tüm seçim sistemini tehlikeye attığını söyledi.

Davutoğlu, iktidarın bu hamleyle "Kimin ne kadar yönetimde kalacağına biz karar veririz" mesajı vermek istediğini ifade ederek, bu anlayışa karşı "adalet devrimi" çağrısında bulundu.

"YARIN BİRİSİ DE AKP'YE YAPAR"

Yargının bir siyasi belirleme aracı olarak kullanılmasının tehlikesine dikkat çeken Davutoğlu, ileride iktidar partisi ve diğer partiler için de benzer kararların verilebileceğini söyledi. CHP’nin iç meselesinin ancak CHP’liler tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, şu uyarıda bulundu:

"Yargıyı silah gibi kullanarak siyaseti belirlemeye kalkarsanız, yarın birisi de AK Parti için aynısını yapar, başka partiler için aynısını yapar."

Davutoğlu, benzer bir mantığın geçmişe dönük olarak işletilmesi durumunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu gibi kritik süreçlerin de yıllar sonra tartışmaya açılabileceğini ve bunun devleti yönetilemez bir kaosa sürükleyeceğini belirtti.

Siyasetin doğal mecrasında ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, "Bugün yaşananların hepsi adaleti yerle bir etmektedir" dedi. (DHA)