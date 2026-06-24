Datça Yarımadası'ndaki antik Knidos kenti açıklarında, deniz yüzeyinin 400 ile 418 metre altında 10 ile 13. yüzyıllara ait üç Bizans batığı tespit edildi. Knidos F, L ve N olarak adlandırılan batıklar, derin deniz teknolojileriyle incelenerek imparatorluğun Akdeniz ticaret ağındaki değişimlere ışık tuttu.

Nautilus keşif gemisinden yönetilen uzaktan kumandalı araçlar (ROV), yüksek çözünürlüklü kameralar ve deniz tabanı haritalama teknolojileriyle batıklar herhangi bir zarar verilmeden incelendi. İstanbul Üniversitesi'nden araştırmacı Doç. Dr. Evren Türkmenoğlu'nun bulguları, geçtiğimiz ay yayımlandı.

EN AZ 211 AMFORA TESPİT EDİLDİ

Datça Yarımadası'nın güneyine 3 deniz mili uzaklıkta bulunan Knidos L batığında deniz tabanında görünür halde en az 116 amfora sayıldı. 13. yüzyıla tarihlenen Knidos N batığında ise iki farklı tipte, yaklaşık 95 amfora belirlendi.

Knidos F ve L batıklarında baskın olarak görülen Günsenin Tip I amforaları, Marmara Denizi yakınındaki Ganos bölgesinden şarap taşımacılığıyla ilişkilendiriliyor. Arkeologlar bu amfora formunu dünya çapında yaklaşık 100 yerleşim alanında kaydetti.

10. YÜZYILDA TİCARET YENİDEN CANLANDI

10. yüzyılda Bizans İmparatorluğu, Doğu Akdeniz'deki uzun süreli çatışmaların ardından önemli deniz rotalarının kontrolünü yeniden ele geçirdi. Konstantinopolis, Ege, güney Anadolu, Levant ve Mısır arasındaki ticaret bu dönemde genişledi.

Knidos F ve L batıkları bu yükseliş dönemini yansıtıyor. Amforalardaki bulgular, Karadeniz ve kuzey Avrupa'ya kadar uzanan güçlü ticari bağların varlığına işaret ediyor.

13. yüzyıla gelindiğinde Bizans'ın Akdeniz ticaretindeki gücü zayıfladı. Venedik, Ceneviz ve Pisa gibi denizci güçler bölgesel ticarette giderek daha büyük rol oynamaya başladı.

Siyasi istikrarsızlığa rağmen Knidos N batığı, gemilerin Karia kıyısındaki bu deniz koridorunu, yani Ege, güney Anadolu ve Levant limanlarını birbirine bağlayan hattı kullanmaya devam ettiğini gösteriyor.

TROL BALIKÇILIĞINDAN KAÇAN BATIKLAR

Bölgedeki pek çok antik batık, deniz tabanını kazıyan ağır trol balıkçılığı nedeniyle ciddi hasar görmüş durumda. Buna karşın üç Knidos batığı, dik ve sarp su altı topoğrafyası sayesinde bu yıkımdan kaçarak neredeyse bozulmadan günümüze ulaştı.

Batıklarda bugüne kadar çapa, kişisel eşya veya görünür gemi ahşabına rastlanmadı.