Darbe girişiminin 10. yıl dönümü: Türkiye genelinde törenler var

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. İstanbul’daki anma etkinliklerinin odak noktalarından biri olan ve o gece 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin ise yaralandığı eski adıyla Boğaziçi, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bugün kitlesel bir yürüyüşe ev sahipliği yapıyor.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" başlığı altında düzenlenen yürüyüş kapsamında, sabahın erken saatlerinden itibaren Zincirlikuyu’da kalabalık gruplar bir araya geldi.

KÖPRÜYE DOĞRU YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Zincirlikuyu'da toplanan kalabalık, anma programı çerçevesinde Anadolu yakasındaki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti. Zincirlikuyu'da bir araya gelen ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan kalabalık grup, saat 10.00 itibarıyla köprüye doğru hareket etti.

Anma yürüyüşü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçilmesinin ardından köprü çıkışındaki anıtta son bulacak.