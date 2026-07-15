Darbe girişiminin 10. yıl dönümü: Türkiye genelinde törenler var
15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde İstanbul’daki resmi anma programları, Zincirlikuyu’dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne doğru düzenlenen kitlesel yürüyüşle başladı.
Türkiye, 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin 10. yıl dönümünü yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıyor. Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 253 şehidin anısına düzenlenen programlar, sabahın erken saatlerinde şehitlik ziyaretleriyle başladı.
İstanbul'da anma etkinliklerinin merkezi noktalarından biri olan ve o gece en yoğun çatışmaların yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru planlanan yürüyüş için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Zincirlikuyu'da toplandı. Gün boyunca devlet erkanının katılacağı resmi törenler, TBMM özel oturumu, meydan buluşmaları ve camilerde okunacak Mevlid-i Şerif programları gerçekleştirilecek.
BAKAN ÇİFTÇİ ŞEHİTLİKTEKİ ANMA PROGRAMINA KATILDI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında düzenlenen şehitlik ziyaretine katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, şehitlerin ruhları için dualar edildi. Duaların ardından şehit kabirlerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mezarlara karanfil bıraktı. Ziyaret sırasında şehit aileleriyle de bir araya gelen Çiftçi, ailelerle görüştü.
IKBY BAŞBAKANI MESRUR BARZANİ'DEN 15 TEMMUZ MESAJI
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Barzani, yayımladığı mesajda darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenleri anarak şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'deki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, Türk devletinin seçilmiş kurumlarını savunurken şehit düşenleri anıyor ve onlara saygılarımızı sunuyoruz. Siyasi şiddet her şeklinde kınanmalıdır. Komşumuz Türkiye'nin barış ve refahının devamını diliyoruz."
İZMİR KADİFEKALE ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen resmi törenle gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Sedat Tunlu Hoca tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Tören, yapılan duaların ardından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın şehitlik anı defterini imzalaması ve beraberindeki heyetle birlikte şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakmasıyla sona erdi.
İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ YÜRÜYÜŞÜ
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. İstanbul’daki anma etkinliklerinin odak noktalarından biri olan ve o gece 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin ise yaralandığı eski adıyla Boğaziçi, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bugün kitlesel bir yürüyüşe ev sahipliği yapıyor.
"İrade Bizim, Zafer Bizim" başlığı altında düzenlenen yürüyüş kapsamında, sabahın erken saatlerinden itibaren Zincirlikuyu’da kalabalık gruplar bir araya geldi.
KÖPRÜYE DOĞRU YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
Zincirlikuyu'da toplanan kalabalık, anma programı çerçevesinde Anadolu yakasındaki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti. Zincirlikuyu'da bir araya gelen ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan kalabalık grup, saat 10.00 itibarıyla köprüye doğru hareket etti.
Anma yürüyüşü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçilmesinin ardından köprü çıkışındaki anıtta son bulacak.
ŞAMPİYON SPORCULAR ŞEHİT POLİSİN MEZARINA MADALYALARINI BIRAKTI
"KAZANDIĞIMZ ALTIN MADALYALARI ONUN AZİZ HATIRASINA BIRAKTIK"
Çelebibağı Mahallesi'ndeki şehitlikte bir araya gelen bilek güreşi sporcuları, dualar eşliğinde kazandıkları madalyaları Halil Hamuryen'in mezarına yerleştirdi. Ziyaret sonrasında açıklama yapan vücut geliştirme ve bilek güreşi milli antrenörü İzzet Şevketoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Dünya ve Avrupa bilek güreşinde şampiyon olmuş ve derece elde etmiş 10 sporcumuzla birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Halil Hamuryen'in mezarını ziyaret ettik. Emperyalist güçlerin ve iş birlikçilerinin ülkemizi ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği hain darbe girişimine karşı onurlu bir mücadele verirken Ankara'da şehit olan Ercişli kardeşimiz Halil Hamuryen'i anmak için buradayız. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığımız altın madalyaları onun aziz hatırasına mezarına bıraktık. Bugün huzur içinde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz."
Şehit polisin ağabeyi Bilal Hamuryen ise milli sporculara yaptıkları bu ziyaret için teşekkür ederek kardeşine duyduğu özlemi ve darbe girişimine yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Bugün dünya ve Avrupa şampiyonu bilek güreşi sporcuları, kazandıkları madalyaları kardeşimin mezarına getirerek ona hediye etti. Kardeşimin acısı ilk günkü gibi taze. Ben de sık sık mezarını ziyaret edip bakımını yapıyor, onunla konuşuyorum. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü. Bu acıları bize yaşatan FETÖ terör örgütünü lanetliyorum. Kardeşim cennettedir, onu çok özlüyorum. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN 15 TEMMUZ MESAJI
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yayımladığı mesajda 15 Temmuz gecesi sergilenen direnişi şu sözlerle ifade etti:
"15 Temmuz 2016, aziz milletimizin hafızasına ihanetin karanlığıyla cesaretin aydınlığı arasında yaşanan ağır bir imtihan olarak kazınmıştır. O gece millet olma bilinci bir kez daha soyut bir fikir olmaktan çıktı; bu bilinç sokakta, meydanda, köprüde ve Meclis önünde can pahasına ortaya konan apaçık bir eyleme dönüştü. O gece, inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla, kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz, milletimizin milli hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti."
Darbe girişimi sırasında Meclis'in açık olmasının gazi unvanını pekiştirdiğini belirten Kurtulmuş, mesajının devamında parlamentodaki ortak iradeye vurgu yaptı:
"15 Temmuz 2016 gecesi tarihinde ikinci kez gazilik şerefini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık tutulması ve tüm siyasi partilerden milletvekillerimizin aynı çatı altında yer alması, demokrasi tarihimizin müstesna sayfalarından biri olarak ayrıca kayda geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. O gece tanklara, kurşunlara göğsünü siper eden, meydanları doldurup demokrasi destanı yazan milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böylesi bir ihanet gecesi yaşatmasın."
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu sözlerle ifade etti:
"15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. FETÖ’nün hain darbe girişimi; Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, milletimizin eşsiz cesareti ve devletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Tankların, silahların ve tehditlerin millet iradesini susturabileceği yanılgısına kapılanlar, meydanlarda devletine sahip çıkan milyonların karşısında hezimete uğramıştır. O gece meydanlarda ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye üzerinde yapılan hesapları boşa çıkarmıştır."
Güvenlik ve dış politika ekseninde yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Fidan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve ülkemizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı mücadelemiz, bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı kararlılık ve tavizsiz anlayışla devam etmektedir. Bu hain terör örgütünün hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir yapı içinde kendisine yaşam alanı bulmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz’da vatanı uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN 15 TEMMUZ MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, darbe girişimi gecesinde yaşananları ve vatandaşların tepkisini şu sözlerle aktardı:
"15 Temmuz gecesi, milletimize ve milli iradeye zincir vurmak, devletimizi esir alıp Türkiye’nin istikametini karanlığa sürüklemek isteyen hainler harekete geçti. Vicdan ve haysiyetlerini ihanetin emrine sunmuş, akıllarını kiraya vermiş hainler; o gece devletin silahını milletimize doğrultmuş, devletin uçağı ile milli iradenin kalbi Gazi Meclisimizi bombalamıştı. Hainlerin planları vardı. Ancak hesaba katmadıkları, karşılarında çelikten zırh gibi duran bir güç vardı: Türk milleti. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısı milyonların yüreğinde karşılık buldu. Sela sesleri memleketimizin dört bir yanını sararken bütün Türkiye tek yürek oldu. Milletimiz evlerinden çıktı. Kimi sevdikleriyle helalleşti, kimi bir daha dönemeyeceğini bile bile tankların ve kurşunların karşısına dikildi. Ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde vatan sevgisi ve sarsılmaz imanları vardı."
15 Temmuz gecesi sergilenen omuz omuza mücadeleye vurgu yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı:
"Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bütün Türkiye omuz omuza verdi. Korku dağıldı, cesaret büyüdü. İhanet çöktü, milli irade dimdik ayakta kaldı. 15 Temmuz; milletimizin üzerine ölüm yağarken vatanından vazgeçmediği, ezanına, bayrağına, devletine ve geleceğine canı pahasına sahip çıktığı büyük bir direnişin adıdır. O gece dünya bir kez daha gördü ki milli irade teslim alınamaz, Türkiye'ye istikamet çizilemez ve bu millete zincir vurulamaz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Rabb'im devletimizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin; birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. 15 Temmuz'un 10’uncu yılında da haykırıyoruz: İrade bizim, zafer bizim."