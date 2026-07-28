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Halk TV Türkiye Dans ederek araç kullanmanın faturası ağır oldu: Hem ceza yedi hem ehliyetine el konuldu

Dans ederek araç kullanmanın faturası ağır oldu: Hem ceza yedi hem ehliyetine el konuldu

Adana’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, otomobili dans ederek kullanan ve gözaltına alınan 19 yaşındaki sürücü Recai Selim Ş.'ye, çeşitli suçlardan 103 bin 965 lira ceza kesilip, ehliyetine el konuldu.

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Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobilin sürücüsü Recai Selim Ş., Seyhan Nehri üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerlerken, aracın camından dışarı çıktı.

Dans ederek araç kullanmanın faturası ağır oldu: Hem ceza yedi hem ehliyetine el konuldu - Resim : 1

DANS EDEREK YOLA DEVAM ETTİLER

Araç hareket halindeyken dışarı sarkan Recai Selim Ş. ile yanındaki arkadaşı dans ederek yollarına devam etti.

O anlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Dans ederek araç kullanmanın faturası ağır oldu: Hem ceza yedi hem ehliyetine el konuldu - Resim : 2

Otoyolda pes dedirten görüntüler! Araç üzerinde dans edip paylaştılarOtoyolda pes dedirten görüntüler! Araç üzerinde dans edip paylaştılar

EHLİYETİNE EL KONULDU

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettiği Recai Selim Ş.’yi yakaladı. Ekipler sürücüye ‘Saygısızca araç kullanma’, ‘Tehlikeli araç kullanma’, ‘Cam filmi bulundurmak’, ‘Emniyet kemeri takmamak’ ve ‘Araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma’ maddelerinden 103 bin 965 lira ceza kesti.

Dans ederek araç kullanmanın faturası ağır oldu: Hem ceza yedi hem ehliyetine el konuldu - Resim : 4

Ayrıca Recai Selim Ş.’nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilip ehliyetine el konuldu, otomobili ise trafikten menedildi.

Gözaltına alınan Recai Selim Ş., adli işlemleri için Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)

Dans ederek araç kullanmanın faturası ağır oldu: Hem ceza yedi hem ehliyetine el konuldu - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Araç Ceza
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