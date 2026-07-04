Danıştay'dan emsal trafik cezası kararı: İtiraz sonuçlanmadan ödeme emri gönderilemeyecek

Trafik cezalarına ilişkin tahsilat sürecini yakından ilgilendiren önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Danıştay Sekizinci Dairesi, idari para cezasına karşı açılan itiraz davası sonuçlanmadan ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmederek, cezanın ancak kesinleşmesinin ardından tahsil işlemlerine başlanabileceğini ortaya koydu.

Danıştay Sekizinci Dairesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı, trafik idari para cezalarının tahsil sürecine ilişkin önemli bir hukuki içtihat oluşturdu. Kararda, sürücünün idari para cezasına yaptığı yasal itiraz sonuçlanmadan tahsil amacıyla ödeme emri düzenlenemeyeceği açıkça belirtildi.

SON TV'deki habere göre karara konu olan olayda, hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezası kesilen bir sürücü, yasal süresi içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak cezaya itiraz etti. Ancak itiraz süreci devam ederken vergi dairesi tarafından cezanın tahsili amacıyla ödeme emri düzenlendi.

Dosyayı inceleyen Danıştay, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarının, yargı süreci tamamlanıp kesinleşmeden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri kapsamında tahsil edilemeyeceğine hükmetti.

İlk derece mahkemesi daha önce ödeme emrini hukuka uygun bularak davayı reddetmişti. Ancak Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına yaptığı temyiz başvurusu üzerine dosyayı yeniden değerlendiren Danıştay Sekizinci Dairesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin kararını hukuki sonuçları saklı kalmak kaydıyla kanun yararına bozdu.

Kararda, ödeme emrinin düzenlendiği tarihte trafik idari para cezasının henüz kesinleşmediğine dikkat çekilerek, bu aşamada tahsil sürecinin başlatılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Danıştay ayrıca, Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari para cezalarının ancak kesinleşmesinin ardından kamu alacağı niteliği kazandığını belirtti. Bu nedenle ödeme emri ve benzeri tahsil işlemlerinin de ancak bu aşamadan sonra uygulanabileceği ifade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, trafik cezalarına itiraz eden sürücüler açısından emsal oluşturması ve benzer uyuşmazlıklarda yol gösterici nitelik taşıması bekleniyor.