Danıştay geçen yıl durdurmuştu: Hukuk fakültesi barajında son karar belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk eğitiminin niteliğini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl hukuk fakülteleri için uygulanan 125 bin başarı sıralaması barajını 100 bine çekme kararı almıştı. Ancak bu kararın üniversite tercih dönemine çok kısa bir süre kala alınması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Konunun yargıya taşınmasının ardından Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve 2025 yılı yerleştirmelerinde 125 bin barajı uygulanmaya devam etmişti.

YÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK BAŞKANI ÖZVAR TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Bu yılki YKS tercih dönemi öncesinde aynı tartışmaların yaşanıp yaşanmayacağı üniversite adayları arasında büyük bir merak konusuydu. Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'a konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, alınan kararda geri adım atılmadığını ifade etti.

DİĞER BÖLÜMLERİN BARAJLARI SABİT KALDI

YÖK Başkanı Erol Özvar, hukuk fakültesi düşünen adayları yakından ilgilendiren açıklamasında "Hukukta başarı sıralaması barajı 100 bin olacak. Bir değişiklik söz konusu değil. Diğer bölümlerde başarı sıralamalarına ilişkin de herhangi bir değişiklik yok." ifadeleri kullandı.