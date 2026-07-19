Damda uyurken canından oluyordu! Kör kurşunun hedefi oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'nde sabah saatlerinde evlerinin damında uyumakta olan 12 yaşındaki Suriye uyruklu Asmin A.'nın karın bölgesine, nereden ateşlendiği henüz bilinmeyen bir yorgun mermi isabet etti. Küçük kızın yaralandığını fark eden ailesi büyük bir panik yaşayarak durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Asmin A., ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından durumu kritik olan küçük kız, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri, yorgun merminin ateşlendiği silahı ve silahı kullanan şüpheli şahsı tespit edebilmek amacıyla soruşturma başlattı. (DHA)