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Damat dehşeti! Tartıştığı kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Ankara’nın Güdül ilçesinde aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. Yanındaki tabancayla kayınpederi Yakup K. ile kayınvalidesi Emine K.’yı silahla vurarak öldüren damat gözaltına alındı.

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Damat dehşeti! Tartıştığı kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Ankara'nın Güdül ilçesinde aile içerisinde çıkan tartışmada damat, kayınpederi Yakup K. (48) ve kayınvalidesi Emine K.’yı (48) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, önceki gün Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma sırasında ismi henüz öğrenilemeyen damat, yanında bulundurduğu tabanca ile kayınpederi Yakup K. ve Emine K.’ya ateş etti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yakup K. ve Emine K. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay esnasında yaşanan arbedede kendisi de hafif yaralanan damat ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün Sincan Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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