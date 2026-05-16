'Daltonlar' operasyonunda yakalan 12 şüphelinin 10'u tutuklandı

Muğla merkezli 5 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 12 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON 5 AYRI SUÇTAN YÜRÜTÜLDÜ

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Mayıs'ta "Daltonlar" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti.

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suç unsurları ele geçirilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Daltonlar Muğla Operasyon
