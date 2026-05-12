Daltonlar'dan Irak'a savaş ilanı: Kimse rahat gezemeyecek

Haklarında 711 sayfalık iddianame düzenlenen ve 90 eylemden suçlu bulunan yeni nesil çete Daltonlar, Irak'a savaş açtı. Örgütün yöneticilerinden olan Timocan, Gürcistan'a yasadışı yollar ile kaçmasının ardından ülkede kendilerine yönelik saldırı girişimleri sonrasında Irak'a kaçtı.

Birgün'den Ayça Söylemez'in yazısında yer alan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı 20 Mart tarihinde yapılan operasyonla Timocan'ı Iraklı yetkililerden Şınrak'ta teslim aldı. Teslim alınan Timocan, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDAYKEN IRAK KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Örgütün yöneticisinin gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmesinin ardından 21 Mart’ta, saat 21.30 sıralarında İstanbul, Esentepe’deki Irak Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Motosiklet ile konsolosluk önüne gelen kasklı iki saldırgan Kalaşnikoflarla binaya ateş açtı. Bu saldırı kameraya alındı. Binada 6 el ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıyı yapan iki kişi kaza yapmalarının ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlara el konuldu. İki saldırganının Silivri'de villada kaldıkları tespit edildi. Öte yandan diğer şüpheliler Şişli'de Trump Apart'da gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

Konsolosluk saldırısının ardından yurtdışındaki firari örgüt üyesi Mustafa Aktürk, “@baranyikilmaz3401” hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dostumuza tahliye olduğunu söyleyip türkiye konsolos aracı ile Türkiye sınırından kaçak olarak getirilmiştir bunun karşılığı ağır olacak bu kadar kanunsuzluğun hesabını verceksiniz. Dün Ekrem İmamoğlu’na yaptınız bugün dostumuza siz bize eşkıya diyorsunuz siz daha eşkıyasınız bu olay sessiz kalmayacak herkes bedelini ödeyecek”

Aynı şahsın başka bir paylaşımında ise,

"“Bu namuzssuzluğu planlayan ve uygulayanlar ortaya çıkmadığı sürece saldırıların devamı olacaktır elçisinden iş adamlarına kadar hiç biri bu Türkiye’de rahat gezemeyecek. Değil 12 kişi 12 bin kişide alsanız biz yine yapacağımızı yaparız bizi tanıyanlar bunu iyi bilir gerek sokak olsun gerek diplomatik olsun bu işin peşini bırakmayacağız”

ifadeleri kullanıldı.

Yine örgütün firari isimlerinden Yine yurtdışında firari olan Muhammed Ali Çınar da “@mamicann_5834” hesabından

“Hakkında kırmız bülten kararı olmadan kanunsuz bi şekilde yargılamadan para karşılığı MİT güçlerine kardeşimizi satan namussuz Irak hükümetine ve diğer diğer namussuz emniyet birimleri bilsinki bu saatten sonra bu ateşe artık kimse su dökemeyecek bizim birbirimiz için nelerden vazgeçtiğimizi herkes öğrenecek”

paylaşımında bulundu.