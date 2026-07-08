Dakikalarca kalp masajı yaptılar ama kurtaramadılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, saat 08.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu üzerinde Turgutlu istikametine doğru seyir halinde olan 59 yaşındaki Engin Gençer yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan motosiklet, önce refüjde bulunan su tahliye kanalına girdi, ardından da hızını alamayarak karşı şeride geçti. Tam bu esnada, karşı yönden gelmekte olan R.A. idaresindeki otomobil motosiklete çarptı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTILAR

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Engin Gençer yola savrularak ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü R.A. ve eşinin hemşire olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanı çift, kazanın hemen ardından araçlarından inerek ağır yaralanan Gençer'in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hemşire çift ambulans gelene kadar zamanla yarışarak yaralıya dönüşümlü olarak dakikalarca kalp masajı yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, hem olay yerindeki ilk yardım çabaları hem de sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen evli ve iki çocuk babası Engin Gençer hayatını kaybetti. Gençer'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.