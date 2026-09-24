Daha önce böyle bir balık görülmemişti Antalya'da ortaya çıktı: Dünyaya duyuracaklar

Tropikal ve ılıman denizlerde yaşamını sürdüren, kendine özgü çizgili görünümü nedeniyle “çizgili papaz balığı” olarak anılan balık türü, Antalya Körfezi’nde görüntülendi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kemer ilçesinde bir otelin iskelesi yakınında dalış gerçekleştiren Hakan Erdön ve Hüseyin Soylu’nun kendisiyle iletişime geçerek daha önce karşılaşmadıkları bir balık türünü görüntülediklerini aktardığını belirtti.

Gökoğlu, balığa ait görüntüleri değerlendirdiklerinde türün Akdeniz’de bilinen balıklarla benzerlik göstermediğini ifade etti. Yapılan incelemeler sonucunda, yaklaşık 50-60 gram ağırlığındaki balığın tropik sularda yaşayan ve “çizgili papaz balığı” olarak tanımlanan Abudefduf cf vaigiensis veya Abudefduf cf saxatilis türlerinden biri olabileceğinin belirlendiğini kaydetti.

Gökoğlu, balığın Antalya Körfezi’nde tespit edilmesine ilişkin bulguları bilimsel bir makale hazırlayarak dünyaya duyuracaklarını belirtti.

"DALIŞ TURİZMİ AÇISINDAN DİKKATİ ÇEKEBİLECEK BİR BALIK"

Balığın Antalya Körfezi'nde görülmesinin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Gökoğlu, "Balık çok benzerliği bulunan iki türden biri. Tam ayrımını yapmak için balığın örneğinin elimizde bulunması gerekiyor. Bilimsel dünyaya da bu şekilde bildireceğiz. Ekonomik değeri olmayan ama deniz akvaryumunu süsleyen bir balık. Dalış turizmi açısından dikkati çekebilecek bir balık." dedi.

"SÜREKLİ HAREKET HALİNDE"

Antalya Körfezi'ne egzotik bir tür daha tespit ettiklerini aktaran Gökoğlu, "Sarımsı ve üzerinde siyah çizgileri olan, karın kısmı da gümüş renkli bir balık. Tek başına yaşayan bir balık. Sürekli hareket halinde." diye konuştu.

"AKDENİZ'DEKİ TROPİK ÇEŞİTLİLİĞİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR"

Akdeniz'in her geçen sene tropikalleştiğini vurgulayan Gökoğlu, "Akdeniz'de Kızıldeniz kökenli 74 balık tespit edildi. Balıkçılık sezonunun açılmasıyla Antalyalı balıkçılar sıklıkla Kızıldeniz göçmeni balıkları yakalamaya başladı. Bize her gün neredeyse bir görüntü ve bilgi geliyor. Balıkçılar son zamanlarda ekonomik değeri de olan wahoo balığı ve mandagöz balığı ile ekonomik değeri olmayan kelebek balığı yakaladı. Bu durum Akdeniz'deki tropik çeşitliliğin arttığını gösteriyor. Bu türler yerli balıklar üzerinde baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı. (AA)