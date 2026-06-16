Dağdan teker teker topluyorlar: Özel tadı ve kokusuyla tescillendi

Ordu'nun yüksek rakımlı dağlık alanlarında ve fındık bahçelerinde doğal olarak yetişen dağ çileği, uzun ve zahmetli bir toplama sürecinin ardından geleneksel yöntemlerle reçele dönüştürülüyor.

Kendine özgü aroması ve kokusuyla bilinen ürün, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusuyla coğrafi işaret tescili aldı.

KUMRU'NUN KADINLARI TEK TEK TOPLUYOR

Dağ çileği reçelinin üretiminin odağında Kumru ilçesi yer alıyor. Bölgedeki kadın üreticiler doğadan tek tek topladıkları çilekleri kooperatiflere satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor; kooperatifler de bu çilekleri satın alıp reçele işliyor. Kumru El İzim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Derli, tescilin önemini şöyle özetledi:

"Kooperatif olarak yıllardır dağ çileği reçeli üretimi yapıyoruz. Bu ürünümüz için Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleriyle coğrafi işaret alındı. Artık sertifikamızı aldık ve resmi olarak satış yapıyoruz.

Dağ çileğimiz tamamen doğal ortamda, dağlarda yetişiyor. İlçemizde birçok kadın bu çilekleri toplayarak bize getiriyor, biz de kendilerinden satın alıp reçel haline getiriyoruz.

Bu tescil sayesinde artık dağ çileği dendiğinde Ordu ve Kumru daha çok anılacak. Üretim, kooperatif çatısı altında belirli standartlarda yapılıyor. Coğrafi işaret hem kaliteyi arttırdı hem de ürünün daha geniş pazarlara ulaşmasının önünü açtı."

24. TESCİLLİ ÜRÜN OLDU

Ordu'da son yıllarda sürdürülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında çok sayıda yöresel ürün koruma altına alındı. Dağ çileği reçelinin de listeye eklenmesiyle kentin tescilli ürün sayısı 24'e yükseldi. Yeni ürünler için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(DHA)