Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde dağlık bölgelerde yetişen zuzubak otu, yöre halkının nesilden nesile aktardığı geleneksel yöntemlerle baharata dönüştürülüyor. Havaların ısınmasıyla yeşeren ot, doğada çok az miktarda bulunduğu için toplanması büyük emek gerektiriyor.

KAYA TUZU İLE HAVANDA DÖVÜLÜYOR

Toplanan zuzubak otu yıkanıp ince ince kıyıldıktan sonra kaya tuzu ile havanda dövülüyor. Kurumaya bırakılan karışım, yöre mutfağının vazgeçilmez baharatına dönüşüyor. Cacık, kuru fasulye, çorba ve bulgur pilavı başta olmak üzere birçok yemekte kullanılıyor.

"KENDİ BAHARATLARINI KENDİLERİ ÜRETİYOR"

Batman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Reşit Uğran, otun toplanmasının hem zahmetli hem de bilgi gerektirdiğini söyledi. İlk kez Sason'da bu yeşil karışımla karşılaştığını anlatan Uğran, tadına baktıktan sonra lezzetine hayran kaldığını belirtti.

Bölge halkının ihtiyaç fazlasını yerel pazarlardan ziyade kendilerine ait özel müşterilere satarak gelir sağladığını aktaran Uğran, "Yöre halkı bunun satışını yaparak hanelerine gelir sağlıyor ama bu otu özellikle kendi damak zevkleri için kullanıyorlar" dedi.

"TADINI BİR SEFER ALAN BİR DAHA BIRAKMAZ"

Sason'un Yücebağ beldesinde yaşayan 47 yaşındaki Aslan Oksak, zuzubak toplamayı anne ve babasından öğrendiğini söyledi. Otun dört mevsim sofraların olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Oksak, "Şehir dışındaki akrabalarımız ve dostlarımız çok istiyor. Bu bölgede bunun yetiştiğini bilen herkes istiyor. Tadını bir sefer alan bir daha bırakmaz" diye konuştu.

NESİLLER BOYU SÜREN GELENEK

Kozluk'un Dolutaş köyünden Salih Sezgin de nisan ve mayıs aylarında zuzubak topladıklarını belirtti. 15 yaşından beri bu işi yaptığını anlatan Sezgin, bitkinin kendine özgü aromasıyla yemeklere tat kattığını ve bölgede şifalı olduğuna inanıldığını ifade etti.

(AA)