Dağa kaçan 6 sığırını tek tek kementle yakaladı: Milyonluk zararın köşesinden döndü

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde yaşayan besici Arif Gerçek, 5 ay önce dağa kaçan 6 sığırına yeniden kavuştu. Veteriner hekimlerin uyuşturucu iğnelerinin bile sonuç vermediği zorlu takip, köyün yaşlılarından öğrenilen geleneksel kement taktiğiyle zaferle bitti.

Kırsal Davutlar Mahallesi'nde yaşayan üretici, 5 Nisan günü otlatmaya çıkardığı yerli ırk sığırlarını kaybetti. Aylarca dağ taş demeden hayvanlarını arayan Gerçek, yerlerini belirlemesine rağmen sürüye bir türlü yaklaşamadı.

Bölgeye çağrılan veteriner hekimler, kaçan sığırları yakalamak amacıyla uyuşturucu iğneyle müdahalede bulundu. İlacın etkisi kısa sürünce sersemleyen sığırlar ormanlık alana doğru yeniden kaçtı.

İKİ AY YONCAYLA BESLEDİ

Veterinerlerin çabası sonuçsuz kalınca devreye köyün yaşlıları girdi. Geleneksel yöntemleri öneren mahalle sakinleri, Gerçek'e hayvanları önce yoncaya alıştırmasını tavsiye etti. Aylarca dağa çıkan üretici, 2 ay boyunca hayvanları yonca vererek besledi.

Besici Arif Gerçek, sabırla sürdürdüğü zorlu süreci şu sözlerle anlattı.

"Sürüden ayrılan 6 sığırımı bir daha eve getiremedik. Onları yakalayabilmek için dağlarda peşlerinde koştuk. Yaklaşık 1 ay kadar bir süre beni gördüklerinde kaçmaya başladı. Ama sonrasında yavaş yavaş sesime alışmaya başladılar. Sonrasında ise bugünlere kadar geldik. 2 ay kadar bir süre yonca verip, besledim. Mahalledeki yaşlılardan biri 'Bunları kementle yakalarsın' dedi. Ben de öyle yaptım."

KEMENTLE TEK TEK YAKALADI

Yonca sayesinde sahibinin sesine alışan hayvanlar, zamanla kaçma refleksini bıraktı. Eski usul kement taktiğini uygulayan üretici, son sığırı da yakalayarak 6 hayvanına birden kavuştu.

Yerli ırk karasığır yetiştiriciliği yapan üretici, hayvanlarının piyasa değerinin 100 ile 150 bin lira arasında olduğunu belirtti. Maddi kaybın eşiğinden dönen Gerçek, yaşadığı sevinci şu sözlerle paylaştı.

"Sığırlarımın fiyatı 100 ile 150 bin lira arasında. Zaten kazandığımız para da belli. Ama nasipten çıkmamış gibi dönüp, dolaşıp yine bizi buldu. Neyse ki hepsini bulup, yakaladık. Bu nedenle çok mutluyum."

KURT TEHLİKESİ UYKULARI KAÇIRDI

Hayvanların dağda kaldığı süre boyunca vahşi hayvan tehdidi besicinin kabusu oldu. Bölgede kurt saldırısı riskinin yüksek olduğunu belirten Gerçek, aylarca büyük panik yaşadı. Uykusuz geçen gecelerini anlatan üretici, yaşadığı korkuyu şu sözlerle aktardı.

"Buzağılarımızı kaptırdığımız zamanlar oluyordu. Dağda şu aralar kurt da çok fazla. Bu nedenle uykularım kaçıyordu. Neyse ki bir sıkıntı yaşanmadan hayvanlarına geri kavuştum."

(DHA)