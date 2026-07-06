Dağ keçisini vuran kaçak avcı suçüstü yakalandı: 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı

Şırnak'ta ihbar üzerine yapılan operasyonda koruma altındaki yaban keçisini yaralayan kaçak avcı suçüstü yakalandı. Avcıya 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası kesilirken yaralı hayvan tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Şırnak'ta yasa dışı avcılığa karşı düzenlenen operasyonun sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurdu. İhbarı değerlendiren ekipler kolluk kuvvetleriyle birlikte bölgede denetim başlattı.

YARALANAN HAYVAN MUHAFAZA ALTINDA

Denetimde koruma altındaki bir yaban keçisi yaralı halde bulundu. Hayvanı avlamak amacıyla yaralayan şahıs olay yerinde yakalandı. Yaralı yaban keçisi tedavi edilmek üzere ilgili personel tarafından muhafaza altına alındı.

CEZA 1 MİLYON 276 BİN TL'Yİ BULDU

Yakalanan avcıya ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, koruma altındaki bir yaban keçisi yaralı halde bulundu. Yaban keçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı. Yaralı yaban keçisi, tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı" denildi.

(DHA)