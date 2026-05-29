ÇYDD'nin tavrı sosyal medyada büyük destek gördü

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, CHP lideri Özgür Özel döneminde kullanılan iki aracı satışa çıkarması ve elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanacağının öne sürülmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KILIÇDAROĞLU DA KULLANDI!

CHP Genel Merkezi önünde sergilenen iki lüks aracın üzerine “satılık haram araç” yazılması tepki çekti. Araçların satış sürecine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise araçlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde satın alındığını ve bizzat Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

BAĞIŞI KABUL ETMEDİLER

Tartışmalar sürerken ÇYDD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dernek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, söz konusu bağışın kabul edilmeyeceğini net ifadelerle açıkladı.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu yönetimine “hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla” gelindiği belirtilirken, demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında gerçekleştiği savunulan bu değişimin kayyum niteliğinde bir müdahale olarak değerlendirildiği ifade edildi.

ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir."

ÇYDD GÖNÜLLERİ KAZANDI

ÇYDD'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ÇYDD'nin kararını destekleyen yorumda bulundu.

NELER YAŞANDI? 'HARAM ARAÇ' İDDİASI YALAN ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler tarafından genel merkez önüne getirilen araçların üzerine “satılık haram araç” ifadeleri yazıldı. Araçların satışından elde edilecek gelirin ÇYDD’ye bağışlanacağı öne sürüldü.

Ancak kısa süre sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karabat, araçlardan birinin Aziz İhsan Aktaş’tan temin edilerek Kılıçdaroğlu’nun kullanımına verildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, cehpesi bu açıklayamadı da yalanlamadı. Söz konusu aracın, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde makam aracı olarak kullanıldığı belirtildi.

Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu cephesi tartışma yaratan bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez, araçların belirli kişileri veya işlemleri işaret etmek için değil, “sembolik” amaçla sergilendiğini savundu.

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Araçlarla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özel, sergilenen araçlardan birinin Kılıçdaroğlu döneminde alındığını, diğerinin ise yakın dönemde satın alınmasına rağmen henüz kullanılmadığını belirtti.

Özel ayrıca, Aziz İhsan Aktaş bağlantılı olduğu ileri sürülen zırhlı aracın da kendi yönetimlerinden önceki dönemde Kılıçdaroğlu’nun kullanımına tahsis edildiğini ifade etti. Araçların sergilenmesi ve ardından gelen açıklamaların partiye zarar verdiğini savunan Özel, yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Özel, Kılavuzu karga olanın, basın danışmanı TGRT’den olanın başına böyle şeyler gelir. Ama hepimizi kahreden bir durum oldu.” dedi.