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Çuvala konulan köpeği sokaktan geçen kadın kurtardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir şahsın çuvala koyarak götürmek istediği sokak köpeğini, yoldan geçen bir kadın kurtardı. Kadının sert tepkisi üzerine panikleyen şahıs çuvalı yere fırlatıp kaçarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, evinin çevresinde dolaşan sokak köpeğinden 'rahatsız olduğu' bahanesiyle hayvanı yakalayarak çuvala koydu. Şüpheli şahıs, çuvala hapsettiği köpeği bölgeden götürmek üzere harekete geçti.

Çuvala konulan köpeği sokaktan geçen kadın kurtardı - Resim : 1

KADININ TEPKİSİ ÜZERİNE KÖPEĞİ YERE FIRLATTI

O sırada sokakta bulunan ve köpeğin çuvala konulduğunu gören hayvansever bir kadın duruma müdahale etti. Kadının sert tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şahıs, içinde köpeğin bulunduğu çuvalı yere fırlatarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çuvala konulan köpeği sokaktan geçen kadın kurtardı - Resim : 2

KÖPEK DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Yere fırlatılan çuvalı açan kadın, köpeği içeriden çıkardı. Çuvaldan kurtarılan köpek, yeniden doğal yaşam alanına salındı.

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OLAY ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler daha sonra sanal medya platformlarında paylaşıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Köpek Hatay
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