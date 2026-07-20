Çuval çuval şişe taşıyanlara kötü haber! Depozito iadesinde bilmeniz gerekenler

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozito İade Sistemi’nde (DOA) ambalaj kabul şartları ve kullanım kuralları netleşti. Vatandaşların sıklıkla yaşadığı "makine kabul etmiyor" sorununun önüne geçmek amacıyla açıklanan kriterlere göre, her şişe veya kutu sisteme dahil edilmiyor.

BU ŞARTLARI TAŞIMASI GEREKİYOR

İade sürecinde en kritik nokta, ambalajların fiziksel durumu ve üzerindeki işaretler. Makinelerin bir ambalajı kabul etmesi için üzerinde mutlaka "DOA" amblemi ve kodunun bulunması şart koşuluyor. Bunun yanı sıra ambalajların ezilmemiş, kırılmamış veya ciddi şekilde deforme olmamış olması gerekiyor, bütünlüğü bozulan ürünler sistem tarafından reddediliyor. Ayrıca her ambalaj türü sisteme dahil değil.

Özellikle üzerinde DOA işareti bulunmayan ürünler, süt ve süt ürünleri ambalajları ile karton veya kağıt hammaddeye sahip ambalajlar ve kutular, sistemin dışında tutuluyor. İade edilecek PET, cam ve alüminyum ambalajların ise 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki hacim aralığında olması gerekiyor.

GÜNLÜK 200 ADET SINIRI

Sistemde oluşabilecek yoğunlukları engellemek amacıyla bireysel kullanıcılar için günlük bir kota uygulaması da devreye alındı. Buna göre, her kullanıcı bir gün içerisinde en fazla 200 adet depozitolu ambalajı sisteme teslim edebiliyor. Bu sınırın üzerindeki ürünlerin iadesi için bir sonraki günün beklenmesi gerekiyor.

Ayrıca iade edilen her ambalajın bedeli nakit olarak değil, kullanıcıların DOA dijital cüzdan hesaplarına elektronik bakiye şeklinde tanımlanıyor. İade bedelleri EFT ve Havale işlemleri ile banka hesabından aktarabiliyor. Bu bedeller ATM’den çekebiliyor veya sanal kartla internette harcayabiliyor. Ayrıca karekod ödeme destekli pos cihazı bulunan her yerde ödemeler DOA uygulaması ile yapılabiliyor.