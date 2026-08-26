Cüneyt Özdemir ve Berk Esen arasındaki tartışmaya Fatih Altaylı da girdi

Cüneyt Özdemir, İmralı Süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya yönelik eleştirileri nedeniyle akademisyen Berk Esen'i sert sözlerle eleştirmiş ve Özdemir'in bu sözleri kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Özdemir'in sözlerine bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı bugünkü köşesinde Özdemir'e Esen'le ilgili 'uyduruk akademisyen' tabirini kullanmasını yakıştıramadığını vurgularken, "Cüneytciğim, aç o konuşmanı, tekrar izle. Kendine yakıştırdıysan kalsın. Yok eğer yakıştıramadıysan bir özür dile." dedi.

ESEN-ÖZDEMİR TARTIŞMASINA ALTAYLI DA KATILDI

"Gazeteci Cüneyt Özdemir, akademisyen Berk Esen’e çok kızmış. O kadar kızmış ki, kendisinden geçer bir halde Berk Esen’e saydırdı ve uyduruk akademisyen nitelendirmesi yapacak kadar ileri gitti." diyen Altaylı Cüneyt Özdemir'e köşesinden şöyle seslendi:

"Sevgili Cüneyt, Berk Esen’e gereğinden fazla öfkelenmişsin. Uyduruk akademisyen diyorsun. Berk Esen’in eleştirilebilecek bin tane tarafı olabilir, eleştirebilirsin de ama uyduruk akademisyen deme hakkın yok."

"UYDURUK DEMEK HİÇBİRİMİZİN HADDİ DEĞİL"

Özdemir'in Esen'le akademik bir tartışmaya girmediğine dikkat çeken Altaylı Berk Esen'in akademik kariyerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de uyduruk akademisyenler sıralaması yapsan Berk Esen ilk 100.000’e girmez, Sabancı Üniversitesi gibi bir üniversitede yer almaz. Ayrıca siz Berk Esen’le akademik bir konuda tartışmıyorsunuz, siyasi bir meseleyi ele alıyorsunuz. Eleştirebilir, fikrine karşı çıkabilir, yanlış söylediğini iddia edebilirsin. Hatta onun sana bu konuda tweet atmama nasihatinin yanlış olduğunu, fikir özgürlüğünü savunan bir akademisyene yakışmadığını da söyleyebilirsin. Ama uyduruk, muyduruk bunlar bu konuda söylenecek laflar değil.

Berk Esen’in siyasi görüşlerini ifade etme biçimini ben de eleştirebilirim. Fazla üstenci, başkalarının fikirlerine karşı fazla kapalı bulduğumu söyleyebilirim ama bu bazı öngörülerinin doğru, tavrının da cesurca olduğunu görmezden gelmemi engellemez. Bazen futbol yorumcuları gibi konuştuğunu da görüyorum ama o da onun tercihi. Bizi ilgilendirmez. Her şeye rağmen kendisini dinlemeye değer buluyorum. Bazen beğeniyorum, bazen beğenmiyorum. Akademik tarafını ise eleştirebilecek kadar bilmiyorum, bu yüzden haddim değil. Senin de değil. Uyduruk demek ise hiç haddimiz değil."

"CÜNEYTCİĞİM, AÇ O KONUŞMANI, TEKRAR İZLE"

"O yüzden Cüneytciğim, aç o konuşmanı, tekrar izle." diyen Altaylı son olarak Cüneyt Özdemir'e yönelik "Kendine yakıştırdıysan kalsın. Yok eğer yakıştıramadıysan bir özür dile. Bana güvenmiyorsan Zeynep’e sor." ifadelerini kullandı.