Cumhuriyet gazetesinin sosyal medya hesabına erişim engeli kararı
Elazığ Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin sosyal medya platformu olan X hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
İfade Özgürlüğü Derneğinin aktardığına göre karar, 29 Nisan’da Elazığ 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince Cumhuriyet gazetesinin yaklaşık 3,5 milyon takipçili X (Twitter) hesabı için erişim engeli kararı verildi.
Erişim engeli kararına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" maddesi gerekçe gösterildi.
Karar alınmasına rağmen henüz X hesabı kapatılmadı.
