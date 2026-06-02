Cumhuriyet gazetesinin sosyal medya hesabına erişim engeli kararı

İfade Özgürlüğü Derneğinin aktardığına göre karar, 29 Nisan’da Elazığ 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince Cumhuriyet gazetesinin yaklaşık 3,5 milyon takipçili X (Twitter) hesabı için erişim engeli kararı verildi.

Erişim engeli kararına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" maddesi gerekçe gösterildi.

Karar alınmasına rağmen henüz X hesabı kapatılmadı.