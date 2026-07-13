Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan F-35 açıklaması: Top Amerikan yönetiminde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 TV canlı yayınında ABD ile devam eden F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde, onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN TUTUMU VE SÜRECİN GELECEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunda olumlu fakat muğlak ifadeler kullandığının hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Müttefikler arasında yaptırım olmaz, müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı" dedi.

YAPTIRIMLAR VE TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye'nin karşılaştığı yaptırımlara rağmen kendi gücünü daha fazla kullandığını ve belli bir noktaya geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Bize eskiden kısıtlama uygulayan ülkelere şimdi ihracat yapar hale geldik. Paramızla verip alamadığımız ürünleri şimdi biz başkalarına parası mukabilinde satar hale geldik" diye konuştu.

"İTTİFAK RUHUNA AYKIRI YAKLAŞIM"

Yılmaz, yaptırımların ittifak ruhuyla bağdaşmadığını belirterek, "Siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız, müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım, bağdaşmayan bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.

'TRUMP YÖNETİMİNDE SİYASİ İRADE NET'

Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın "Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız" dediğini hatırlatarak, Trump yönetimindeki siyasi iradenin net olduğunu söyledi. "Bu çerçevede bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler" diye konuşan Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayiinde kat ettiği mesafeye dikkat çekti.