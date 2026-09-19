Cumhurbaşkanı genelgesi ile 2030 akıllı şehirler planlaması Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan “2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” konulu genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, şehirlerin dijital dönüşüm yolculuğuna bütüncül bir bakış açısı getirerek; kaynakların etkin kullanıldığı, mükerrer yatırımların önlendiği, standartları belirlenmiş ve birlikte çalışabilir sistemlere dayanan bir şehircilik modeliyle yetkin ve üreten bir akıllı şehir ekosistemi oluşturmak amacıyla hazırlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”nın uygulama döneminin sona erdiği belirtildi.

“İLERİ TOPLUM, İLERİ TEKNOLOJİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DİRENÇLİ DÜNYA”

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentsel yaşamı, kültürü ve yaşam biçimlerini hızlı bir şekilde değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ettiği belirtilen genelgede, “İleri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya” vizyonuyla şehirlerde yeni teknoloji ve uygulamaların benimsenmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla “2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”nın hazırlandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan planın “akillisehirler.csb.gov.tr” adresinde yayımlanacağı kaydedildi.

Plan kapsamında şehirlerden kırsal kesimlere kadar tüm alanlarda dijital güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulacağı; başta akıllı şehir dönüşümü, veri yönetimi ve yapay zekâ destekli karar alma mekanizmaları olmak üzere akıllı şehir hizmetlerinin entegrasyonu ve dijital şehir yönetimi konularına öncelik verileceği ifade edildi.

Bu çerçevede ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yenilikçi, çevreci ve kapsayıcı projeleri hayata geçirmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI AÇIK DESTEK SUNACAK

Genelgede, “2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeleri ve planın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı titizlikle sağlamaları istendi.