Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran anlaşması sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erdoğan, anlaşmayı bölge barışı açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

“BÖLGEMİZDE SULH-U SÜKUNUN HAKİM KILINMASI ADINA ÖNEMLİ BİR GELİŞME”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum.”

“GERİLİMİ TIRMANDIRACAK SÖYLEMLERDEN KAÇINILMALI”

Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, şu uyarıyı yaptı:

“İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum.”

PAKİSTAN, KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN’A TEŞEKKÜR

Erdoğan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz.”