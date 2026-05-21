Cumhur İttifakı'nın süreç sınavı! İki parti arasında soğuk savaş

Cumhur İttifakı ortakları MHP ve AKP, İmralı sürecinde dışarıya birlik mesajı verse de kulislerdeki tablo farklı: Bahçeli'nin kapsamlı yol haritasına AKP içinden açıkça karşı çıkılamazken, "Bir şeyler yapmazsak aramız bozulacak" sesi yükseliyor. Erdoğan da kurmaylarını süreçle ilgili dikkatli olmaya çağırıyor.

ERDOĞAN'DAN "SON DÜZLÜK" MESAJI

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin kapsamlı yol haritasını kamuoyuna açıklamasının ardından iktidar cephesinden de dikkat çekici açıklamalar geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yol haritamızı güncelleyeceğiz" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çarşamba günkü grup toplantısında devletin ilgili kurumlarının "Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun şekilde çalıştığını" söyledi.

Erdoğan, Bahçeli'yi kastederek "İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz" dedi. Bu sözler sürecin yeniden ivme kazanabileceği yorumlarına neden oldu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Erdoğan, Salı günü basına kapalı MKYK toplantısında da değerlendirmelerde bulundu. "Son düzlükteyiz. Cumhur İttifakı'na da zarar vermeden bu süreci atlatıp nihayete erdireceğiz" mesajını verdiği öğrenilen Erdoğan, kurmaylarından hem sürece hem ittifaka zarar verecek açıklamalardan kaçınılmasını, "İttifaka nifak sokulmasına izin verilmemesini" istedi.

AKP İÇİNDE İTİRAZ YOK AMA TEMKİN VAR

AKP kulislerinde, Erdoğan'ın gerek MKYK'daki değerlendirmeleri gerekse grup konuşmasındaki mesajları, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen temaslarda belirli bir olgunluk aşamasına gelindiği şeklinde yorumlanıyor. Süreci yakından takip eden bir kaynak, "Birçok başlık konuşuldu, ölçüldü, biçildi, tartıldı. Cumhurbaşkanı'nın bugün kullandığı dil, artık sürecin finalize edilmesine dönük bir irade taşıdığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

AKP kaynaklarına göre süreçte temel eşik, örgütün silah bırakma konusunda somut ve geri dönülmez adımlar atması. Parti kurmayları, "Örgüt beklenen adımları daha önce atsaydı bazı düzenlemeler yapılabilirdi. Bundan sonra da ancak tatmin edici ve kalıcı ilerleme olursa süreç hızlanır" görüşünü dile getiriyor.

AKP kaynakları, parti içinde sürece karşı bir duruş veya itiraz olmadığını, ancak "Toplumsal hassasiyetler nedeniyle dikkatli ve temkinli" olduklarını vurguluyor. Üst düzey bir AKP yöneticisi sürece kendi perspektifinden şöyle bakıyor:

"Biz çok dikkatli gidiyoruz, böyle hareket etmek zorundayız. 2013-2015 çözüm sürecindeki hatalara düşemeyiz. Bazı şeyler olgunlaşmadan yapılırsa fayda yerine zarar da getirebilir. Bahçeli'nin son önerdiği mekanizmalar da yetkili organlarca değerlendirildikten sonra ihtiyaç duyulursa hayata geçebilir. Şu an devletin ilgili kurumları izlemede. Raporlarını iletiyorlar. Çok uzun olmayan bir süreçte bazı adımlar atılabilir."

"BİR ŞEYLER YAPMAZSAK ARAMIZ BOZULACAK"

24 Saat Gazetesi'nden Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre, AKP ile MHP arasındaki gerilim kulislerde giderek daha açık dile getiriliyor. "Terörsüz Türkiye" süreci her iki parti tarafından da "devlet politikası" olarak nitelendirilse de iki ortak arasında öncelik sıralaması, beklentiler ve hız açısından dikkat çekici farklar bulunuyor.

MHP, siyasal gündem açısından önceliğini bu konuya vermiş durumda. Bahçeli, Meclis'te komisyon kurulması, İmralı'ya heyet gönderilmesi ve Öcalan'a statü tartışmalarında sürekli ön alarak itici güç olmaya çalışıyor. Son olarak "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" statüsü de dahil olmak üzere kapsamlı yeni bir yol haritası sundu.

AKP kulislerine bakılırsa Bahçeli'nin önermeleri, hem partinin planlamaları hem de süreci yürüten devlet organlarının planı ve takvimi ile uyumlu değil; öneriler de yapılabileceklerin sınırını aşıyor. Bir AKP'li siyasetçi, Bahçeli'nin açıklamalarının avantajlarını şöyle sıralıyor:

"Bahçeli eli o kadar yüksekten açıyor ki yarattığı tartışma ortamında bize rahat manevra alanı sunuyor. Söyledikleri tam olarak hayata geçmese de bizi her koşulda zorlayacak bir kararı daha kolay alabiliyoruz. Yine kamuoyu tepkisine neden olabilecek bazı zor başlıkların MHP tarafından açılması da bizi rahatlatıyor."

Aynı siyasetçi dezavantajları ise şöyle özetliyor:

"Bazı açıklamaların zamanlaması ve rol biçen görünümü bizi ciddi anlamda zorluyor. Sonuçta devleti biz yönetiyoruz. Bizim de bir planımız, takvimimiz var. Ancak bunu tartışmak Cumhur İttifakı'na zarar verebileceği için ses edemiyoruz."

Gerilimin boyutunu gösteren en net ifade ise başka bir AKP'li siyasetçiden geliyor:

"Bahçeli'nin son önerilerini kamuoyu önünde tartışmaya açması ne kadar doğru aslında bunu sorguluyoruz ama bir şeyler de yapmak, istendiği gibi olmasa da bazı adımlar atarak süreci bir şekilde sonuca da ulaştırmak zorundayız. Yoksa aramız bozulacak."

TAKVİM VE SONRAKI ADIMLAR: TEMMUZ'A YETİŞİR Mİ?

MHP kulislerinde, Erdoğan'ın grup toplantısındaki "İttifak ortağımızla siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. 'Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği' inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz" sözleri "Mesaj alındı" şeklinde yorumlandı.

Bahçeli'nin önerdiği çerçeve arasında yasama ve yürütme organı bünyesinde iki ayrı komisyon kurulması da yer alıyor. AKP, Meclis bünyesinde bir komisyon kurulmasına sıcak bakmazken süreçle ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının temsilcilerinin içinde yer alabileceği bir kurul oluşturulabileceğini dile getiriyor.

Öcalan'a "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" statüsü verilmesi teklifine AKP içinden sıcak bakılmıyor; Öcalan'ın hâlâ "hükümlü" konumunda olduğu anımsatılıyor. Bu çerçeve korunmak koşuluyla atılacak ilk adımlardan birinin, İmralı'ya yönelik ziyaretlerin kapsamının genişletilmesi olabileceği belirtiliyor. Üst düzey bir AKP yöneticisi, "Öcalan'ın gazetecilerle, kimi STK temsilcileri ile görüşmesi sağlanabilir. Biz bundan yanayız. Sürece de katkısı olur" değerlendirmesini yapıyor. AKP çevrelerinde yalnızca DEM Parti İmralı heyetinin değil; akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve farklı toplumsal kesimlerden isimlerin de sürece katkı sunabileceği ifade ediliyor.

Meclis'in 23 Temmuz'da yaz tatiline girmesi planlanıyor. PKK'nın feshi ve silah bırakma sürecine ilişkin yasa teklifinin bu takvime yetişmeyebileceği, ancak partiler arası istişarelerle çalışmanın başlatılabileceği belirtiliyor. Süreçle ilgili yasal düzenleme için farklı takvimler konuşulsa da Meclis'in yeni yasama yılına kalma olasılığı yüksek görünüyor.

MHP'li yöneticiler ise Cumhur İttifakı ortağına yönelik şu mesajı veriyor:

"Bu mesele bana ne getirir ne götürür diye bakılacak bir mesele değil. Süreç başarıyla sonlanırsa zaten getirisi olacak. En büyük kazanç terörü bitiren Cumhurbaşkanı olmak değil mi?"