Cübbeli Ahmet'in gündemi: Nuh'un gemisi nerede sorusuna cevap verdi

Nuh’un gemisinin yerine ilişkin efsaneler ve araştırmalar sürüyor. Türkiye’de gemiye dair Ağrı Dağı’nda hemen hemen her 10 yılda bir araştırma yapılıyor. Ancak var olduğu iddia edilen gemiye dair her hangi bir kalıntı bulunamadı.

Son olarak bölgede Durupınar Formasyonu’nda Nuh’un Gemisi’ne ilişkin araştırmaları sürüyor.

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün konu hakkındaki açıklamaları gemiye ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Nuh’un gemisi Ağrı Dağı’nda bulunduğu yönündeki görüşe karşı çıkan Ünlü, geminin Cudi Dağı’na indiğini savundu. Ünlü, geminin kalıntılarının da Cudi Dağı’nda bulunduğunu ileri sürdü.

KENDİNDEN EMİN KONUŞTU

Açıklamasında Ağrı Dağı’ndaki arayışların sonuç vermeyeceğini iddia eden Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

“Nuh'un gemisini Ağrı Dağı'nda arıyorlar. Ebediyen bulamazlar. Çünkü Ağrı değil. Nereye indi gemi? Cudi Dağı'na. Cudi nerede, Cizre'de. Geminin kalıntıları bile orada var”