Çorum'da yamaç paraşütü kazası! Arazide 5 saatlik yaşam savaşı

Çorum'da akşam saatlerinde Kösedağ mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan 33 yaşındaki sağlık personeli R.A., uçuş esnasında sorun yaşadı. Bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu kontrolünü kaybeden R.A., merkeze bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkisindeki dere yatağına düştü. Düştüğü zorlu noktada mahsur kalan R.A., cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yetkililerden yardım talebinde bulundu.

OLUMSUZ ARAZİ ŞARTLARI MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

Yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak bölgenin sahip olduğu olumsuz arazi şartları, ekiplerin olay yerine hızlıca ulaşmasını engelledi. Arama kurtarma çalışmaları, coğrafi engeller ve fiziki koşullar nedeniyle güçlükle yürütülebildi.

5 SAAT SONRA ULAŞILABİLDİ

Ekiplerin zorlu arazi koşullarında yürüttüğü çalışmalar yaklaşık 5 saat boyunca kesintisiz devam etti. Uzun uğraşlar sonucunda R.A'nın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, sağlık personelinin soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığını belirledi. Zorlu hava ve arazi koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren R.A'ya ilk müdahale ekipler tarafından olay yerinde yapıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından sedyeyle taşınarak sağlık ekiplerine teslim edilen R.A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)