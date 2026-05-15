Çorum'da hortum felaketi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum, Oyaca ve Kavşut köylerinde hasara yol açtı. Bazı evlerin çatıları uçarken, ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Can kaybı yaşanmazken, 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesi ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında etkili olan hortum, özellikle Sungurlu'ya bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde maddi hasara neden oldu.

HORTUMUN ETKİSİ

Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, köylerdeki bazı evlerin çatıları uçtu, çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi. Can kaybı yaşanmazken, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi tedbiren hastaneye kaldırılırken, diğerlerine olay yerinde müdahale edildi.

VALİ ÇALGAN’DAN AÇIKLAMA

Çorum Valisi Ali Çalgan, hasar gören köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalgan, “Hasar büyük ama can kaybımız yok. 5 yaralımız var. Köyde 47 hemşehrimiz bulunuyor. Vatandaşlarımızla beraberiz, inşallah hiç kimsenin sıkıntısını bırakmayacağız” dedi. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için yakındaki yatılı bölge okulunun pansiyonunun hazır olduğunu, AFAD’ın genel maksatlı çadırının da kurulacağını belirtti.

YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Kaymakam Mutlu Köksal da bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Köksal, evleri hasar gören vatandaşların Kalederesi köyündeki yatılı bölge okulunda misafir edileceğini söyledi. Yetkililer, hasar tespit ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Hortumun oluşumu ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(AA)

