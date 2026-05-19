Çorum'da tavuk çiftlikleri ve mandıralardan toplanan atıklar, 2019'dan bu yana faaliyet gösteren biyogaz tesisinde fermente edilerek 12 bin hanenin elektriğini karşılıyor. Geriye kalan fermente gübre ise 2 bin dekarlık arazide değerlendiriliyor.

Çorum'da kanatlı hayvancılık sektörünün yoğunluğu, beraberinde ciddi bir atık bertarafı sorununu da getiriyordu. 2019 yılında Tatar köyü yakınlarında kurulan Çorum Biyogaz Enerji Tesisi bu soruna hem enerji hem de tarım alanında çözüm üretiyor.

Kentteki tavuk çiftlikleri ve büyükbaş hayvan mandıralarından toplanan gübreler tesise getirilerek dev havuzlarda bekletiliyor. Ardından parçalanma işlemi için tanklara alınan atıklar, fermantasyon tanklarına aktarılıyor. Bu süreçte gübreden ayrışan biyogaz, tesisin jeneratörlerinde elektrik üretimine dönüşüyor.

6 MEGAVAT KAPASİTEYLE 12 BİN HANEYE ELEKTRİK SAĞLIYOR

Şirketin bölge müdürü Mustafa Özavcı, tesisin 6 megavat lisans kapasitesine sahip bir elektrik üretim santrali olduğunu belirterek Çorum bölgesinde 12 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğunu söyledi.

Özavcı, elektrik üretiminin yanı sıra ortaya çıkan atık ısının da geri dönüştürüldüğünü, bu ısının hijyenizasyon üniteleri ve fermantasyon tanklarının ısıtılmasında kullanıldığını aktardı.

ASIL AMAÇ ATIK BERTARAFI

Tesisin kuruluş amacının atık bertarafı olduğunu vurgulayan Özavcı, elektrik üretimini ve fermente gübreyi bu sürecin yan ürünleri olarak tanımladı.

"Hayvansal gübrenin fermentasyonu sonucunda zararlı gazlarından arındırılmış fermente gübre ortaya çıkıyor. Gübre içeriğinde azot, fosfor, potasyum ve yüksek miktarda organik madde bulunur. Hem atığı enerjiye dönüştürmüş, sonrasında çıkan ürünü de tarımsal arazilerimizde değerlendirmiş oluyoruz" dedi.

Arel Enerji'nin Çorum'da 2 bin dekarlık tarım arazisine sahip olduğunu belirten Özavcı, fermente gübrenin bu arazilerde doğrudan kullanıldığını ifade etti.

TESİS ÖNCESİ BERTARAF MÜMKÜN DEĞİLDİ

Özavcı, tesis kurulmadan önce kentte hayvansal atıkların bertarafının ve tarımda kullanılmasının çok mümkün olmadığına dikkat çekti. Çorum'un özellikle kanatlı hayvancılığında Türkiye'de öncü konumda olduğunu hatırlatan Özavcı, biyogaz tesisinin bölgeye hem ekonomik hem çevresel fayda sağladığını söyledi.

"Doğada uzun sürede gerçekleşecek fermantasyon ve geri kazanım süreçlerini biz fermantasyon tanklarımızda çok kısa sürede sağlıyoruz. Çevre açısından da çok mantıklı bir yaklaşım" diye konuştu.

(AA)