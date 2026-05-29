Çorum'da hareketli dakikalar: Babasının evinin önünde tüfekle ateş açıp kaçtı

Olay, saat 22.00 sıralarında Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahar 8. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, H.A. isimli şüpheli, 35 CLV 043 plakalı otomobille babasının ikamet ettiği müstakil evin önüne geldi. Burada aracından inen H.A., yanında getirdiği tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başladı.

Şüpheli, eyleminin ardından aynı araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu, evin önünde park halinde bulunan bir araçta kurşunların hedefi olması nedeniyle hasar oluştu.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli H.A.’nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)