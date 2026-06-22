Çorum, tarihi geçmişi, turistik değerleri, köklü kültürü ve kendine has lezzetleriyle dünya gastronomi çevrelerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri, yalnızca ulusal basında değil, uluslararası medya kuruluşlarında da gündem oldu.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyon, Çorum’un gastronomik mirasını Türkiye, Avrupa ve Latin Amerika’dan şeflerle buluşturdu.

ÇORUM İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Çorum Hakimiyet'te yer alan habere göre, Etkinliğe İspanya’dan katılan gastronomi yazarı ve gazeteci Camila Beraldi, İspanyol basınının köklü yayın organlarından La Vanguardia’daki köşe yazısında Çorum’a geniş yer verdi.

Beraldi, kaleme aldığı değerlendirmede Çorum Açık Ateş Festivali’ni Anadolu’nun zengin mutfak mirasını dünya gastronomi vitrinine taşıyan önemli bir organizasyon olarak nitelendirdi. Beraldi, şehrin kadim mutfak kültürünü modern gastronomi anlayışıyla buluşturan özgün bir merkez olma iddiasına dikkat çekti. Çorum’u “antik Hitit başkentinin kapılarında, geleneksel Türk mutfağını yeniden yorumlayan bir gastronomi laboratuvarı” olarak tanımlayan Beraldi, festivalin Türkiye, Avrupa ve Latin Amerika’dan şefleri bir araya getirdiğini ifade etti. Yazıda, etkinliğin yalnızca bir yemek organizasyonu değil; “ateş, toprak ve kimlik” ekseninde şekillenen bir kültürel aktarım alanı olduğuna değinildi.

Festivalin düzenlendiği Çorumlu Obası’nın kendine özgü atmosferine de dikkat çekerek, taş ve ahşap mimarinin hâkim olduğu alanın ziyaretçilere Anadolu’nun kırsal yaşam kültürünü yakından hissettirdiğini vurguladı. Sürekli yanan ocaklar, odun ateşinin çevreye yayılan kokusu ve dumanla bütünleşen doğal ortamın, etkinliği sıradan bir lezzet buluşmasının ötesine taşıyarak çok yönlü bir kültürel deneyime dönüştürdüğünü ifade etti.

ULUSLARARASI ŞEFLERDEN FESTİVALE DESTEK

Yazıda, tandır kebabı, geleneksel ekmekler ve farklı ızgara teknikleriyle hazırlanan yerel lezzetlerin Çorum’un gastronomik kimliğini güçlendirdiğini belirten Beraldi, ateşin yalnızca bir pişirme yöntemi değil, aynı zamanda yerel gastronomi kimliğinin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Beraldi ayrıca, farklı pişirme geleneklerini sergilemek amacıyla Bask mutfağından şef Iñaki Gorrotxategi’nin yanı sıra Latin Amerika’nın ızgara kültürünü temsil eden Uruguaylı şef Diego Pérez Sosa ve Kolombiyalı şef Juan David Díaz’ın etkinliğe katkı sunduğunu aktardı.

Yazıda, Gastro Çorum Projesi Danışmanı Adnan Şahin ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın değerlendirmelerine de yer verildi. Çorum’un gastronomi alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi.

"AÇIK ATEŞ KONSEPTİ ETRAFINDA BİR FESTİVAL OLUŞTURDUK”

Adnan Şahin, Çorum’u uluslararası gastronomi haritasında görünür kılmayı amaçlayan festivalin, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kurgulandığını ifade etti. Organizasyonun uzun soluklu bir süreç ve güçlü bir görünürlük gerektirdiğini belirten Şahin, “Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Bunu Hititler ve Hattuşa ile ilişkilendirmek doğal oldu. Açık ateş konsepti etrafında bir festival oluşturduk.” dedi.

Şahin ayrıca, 5-7 Ekim 2026 tarihlerinde Çorum’un San Sebastián Gastronomika’da konuk şehir olarak yer almasının projeye yeni bir boyut kazandıracağını belirtti. Anadolu’da edinilen gastronomi deneyiminin Bask Bölgesi’ne taşınacağını ifade eden Şahin, “San Sebastián’a gittiğimizde burada gördüklerinizin bir kopyasını değil, bu şehrin özünü ve Hattuşa deneyimini götürmek istiyoruz.” diye konuştu.

Beraldi, yazısını Çorum’un 5-7 Ekim 2026 tarihlerinde San Sebastián Gastronomika’da konuk şehir olarak yer alacak olmasının, kentin gastronomi alanındaki uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağı ve Çorum mutfağının dünya gastronomi sahnesindeki konumunu güçlendireceği değerlendirmesiyle noktaladı.