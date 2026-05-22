Çorum' da Saat Kulesi önünde bıçakla taşkınlık çıkardı!

Çorum'un en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi, akşam saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. Saat 17.30 sıralarında Saat Kulesi önünde meydana gelen olayda, elindeki bıçakla cadde ortasına çıkan bir şahıs taşkınlık yaptı.

YAĞIŞA ALDIRMADAN CADDE ORTASINDA DEHŞET SAÇTI

Kimliğinin C.K. olduğu öğrenilen şüpheli, yağışlı havaya aldırış etmeden elindeki bıçakla cadde ortasında bağırmaya başladı. Şehrin hem yaya hem de araç trafiği açısından en yoğun noktasında yaşanan bu taşkınlık üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak C.K.'yi sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin "Derdin nedir, ne istiyorsun?" şeklindeki sorularına ve ikna çalışmalarına rağmen şüpheli, elindeki bıçağı bırakmayarak bağırmaya ve taşkınlık yapmaya devam etti.

Gerginliğin tırmanması üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı ve araç trafiği kontrollü bir şekilde durduruldu.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Olay yerindeki bir trafik polisinin biber gazı sıkarak şüphelinin görüşünü ve hareket kabiliyetini kısıtlamasının ardından, diğer polis ekipleri hızla müdahale etti.

Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen C.K.'nin elindeki bıçak elinden alındı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Gözaltına alınarak polis aracına bindirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın bölgeden uzaklaştırılmasının ardından, durdurulan araç trafiği yeniden normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)