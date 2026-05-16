Çorum Çorum olalı böylesini görmedi: Sanki Amerika!

Türkiye genelinde, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde son dönemde artış gösteren şiddetli hava olayları, Çorum’da meydana gelen hortum felaketiyle yeni bir boyuta ulaştı. Sungurlu ilçesinde büyük hasara yol açan ve yerleşim yerlerini savaş alanına çeviren görüntülerin ardından uzmanlar, bu sıra dışı meteorolojik olayların perde arkasındaki bilimsel gerçekleri paylaştı.

ÇORUM ÇORUM OLALI BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde meydana gelen dev hortum, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Çorum Valisi Ali Çalgan, köylerdeki evlerin yüzde 80’inin oturulamayacak hale geldiğini ve çatısı sağlam ev kalmadığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı felaketin ardından drone ile çekilen görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kasırga sahnelerini aratmadı.

Vatandaşlar için çadır ve geçici barınma alanları oluşturulurken, hasar tespit çalışmaları da hızla başlatıldı.

Bölge halkı, daha önce bu şiddette bir doğa olayıyla karşılaşmadıklarını belirterek yaşanan dehşeti dile getirdi.

SANKİ AMERİKA!

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; tayfunlarıyla ünlü ABD eyaletlerini hatırlatan bu afetsel tablonun nedenleri deniz suyu sıcaklıklarındaki anormalliklere dayanıyor. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPAD) Üyesi Tekin Altuğ, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz yüzey sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin atmosfere devasa miktarda nem ve enerji pompaladığını belirtti.

Altuğ, “Karadeniz’de kuzeyden inen soğuk hava dalgasının sıcak deniz suyu ile çarpışması; Samsun, Çorum ve çevresinde ani fırtına ve taşkınlar oluşturan cephesel yağışları tetikledi” dedi. Altuğ, sosyal medyadaki dış müdahale iddialarının asılsız olduğunu, tablonun tamamen küresel iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Kadıoğlu ise konunun sadece hava şartlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekerek; meteorolojik süreçlerin yanı sıra şehirleşme, altyapı yetersizliği ve afet yönetimi boyutlarının da bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.