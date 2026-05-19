Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Çorlu'da şehit 2 polis memuru için konvoy

Çorlu'da şehit 2 polis memuru için konvoy

Çorlu'da, Orhan A.'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'un anısına Türk bayraklarıyla donatılan motosiklet ve otomobillerle konvoy yapıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Çorlu'da şehit 2 polis memuru için konvoy

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan A.'nın (24) bölgede olduğuna dair bilgi üzerine önceki gün öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti.

Tekirdağ'da şehit düşen 2 polis memuru son yolculuğuna uğurlandıTekirdağ'da şehit düşen 2 polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Polis memurları, Orhan A.'nın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu.

Çorlu'da şehit 2 polis memuru için konvoy - Resim : 2

TÖRENLE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Saldırgan Orhan A,, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şehit polislerden Tütüncüler, Çorlu'da, Koç ise Van'da düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

VATANDAŞLAR KONVOY DÜZENLEDİ

Çorlu'da bir araya gelen vatandaşlar, polislerin şehit edilmesine tepki göstermek için motosiklet ve araçlarına astıkları Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu.

Çorlu'da şehit 2 polis memuru için konvoy - Resim : 3

Akşam saatlerinde ilçe merkezide toplanan ve Türk bayrakları ile donatılan yaklaşık 100 otomobil ve 50 motosikletten oluşan konvoy, güzergah boyunca kornalar çalarak şehit polisleri andı.

Çorlu'da şehit 2 polis memuru için konvoy - Resim : 4

Şehir turu atan konvoya yol kenarında toplanan vatandaşlarda alkışlayarak destek verdi. Trafik polisleri de trafik akışının sağlanması için konvoya eşlik etti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tekirdağ Çorlu Polis Şehit
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro