Çöpe bırakılan koliler ele verdi polis peşine düştü: Uyuşturucu ağı ortaya çıkarıldı

Kağıthane’de temizlik işçileri çöpteki kolilerde uyuşturucu hap buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri iz sürüp imalathane ve depoya ulaştı.

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri çöp konteynerlerini temizledikleri sırada bazı koliler fark etti. Kolileri kontrol eden işçiler, içerisinde çok sayıda hap bulunduğunu görünce durumu şüpheli bularak polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kolilerin içinde uyuşturucu hapların yanı sıra hap üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atıkların bulunduğunu tespit etti. Atıklardan ayrıştırılan uyuşturucu hapların sayısının 10 bin 900 olduğu belirlendi. Polis, kolileri çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı.

KOLİLER ÇEKÇEĞE YÜKLENİP KONTEYNERLERE BIRAKMIŞ

Güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kolilerin çekçekle atık toplayan bir kişi tarafından çöp konteynerlerine bırakıldığını belirledi. Şüphelinin izlediği güzergah üzerindeki kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, kolilerin ilçe sınırlarındaki bir dükkanda çekçeğe yüklendiğini tespit etti.

Kolilerin daha önce bir kamyonetten indirildiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Kolileri kamyonetten indirerek çekçeğe yükleyen kişilerin Hulisi Y., Abdulkadir D. ve Mehmet T. olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla polis ekiplerince gözaltına alındı.

FATİH’TEKİ İMALATHANE TESPİT EDİLDİ

Uyuşturucu hapların Fatih'te bulunan bir iş yerinde üretildiği ortaya çıkarıldı. İmalathane olarak kullanıldığı belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, aramalarda çok sayıda boş kapsül ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

İş yerinden çıkarılan bazı malzemelerin Başakşehir'deki bir depoya taşındığı da tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu depoya operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 5'E ÇIKTI

Depoda gerçekleştirilen aramada, 785 kilogram pregabalin maddesi ile 643 bin 476 adet uyuşturucu hap bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, soruşturma çerçevesinde yakalanan şüpheli sayısı 5'e çıktı.

Kağıthane’de gözaltına alınan Hulisi Y.’nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından 5, Abdulkadir D.’nin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Kasten yaralama', 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 5, Mehmet T.’nin ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Taksirle yaralama' ve 'Kasten yaralama' suçlarından emniyete 6 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. 3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kolilerin kamyonetten indirildiği, çekçeğe yüklenerek taşındığı ve ardından çöp konteynerlerine bırakıldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kolilerin araçtan indirildikten sonra çekçeğe yerleştirildiği ve çekçekle konteynerlerin bulunduğu bölgeye götürülerek bırakıldığı görüldü. (DHA)