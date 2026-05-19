Antalya Alanya'da temizlik işçileri, çöp konteynerine canlı halde atılmış bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağayı kurtarıp doğaya salan işçi, "Caninin biri çöpe atmış" dedi. "Kahraman Kemal" ve arkadaşının o anları kameraya yansıdı.

Çöpe atılan kaplumbağayı işçiler buldu: 'Caninin biri çöpe atmış!'

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mahallede rutin çöp toplama çalışmalarını sürdürürken konteynerin içinde bir hareketlilik fark etti.

ÇÖPÜN İÇİNDEN KAPLUBAĞA ÇIKTI

Dikkatle bakan işçiler, çöplerin arasına atılmış canlı bir kaplumbağa olduğunu gördü.

Temizlik görevlileri, kaplumbağayı çöplerin arasından çıkararak güvenli bir noktaya taşıdı. Ezilmekten ve havasızlıktan son anda kurtarılan kaplumbağa, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

O esnada temizlik işçilerinin kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"CANİNİN BİRİ ÇÖPE ATMIŞ"

Görüntüleri kaydeden temizlik görevlisinin, kaplumbağayı kurtaran mesai arkadaşına seslenerek "Kahraman Kemal" demesi dikkat çekti.

Kaplumbağanın özgürlüğe adım attığı anlarda duygularını gizleyemeyen işçi, kameraya yansıyan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir canlı kurtuluyor. Caninin biri çöpe atmış" (DHA)

