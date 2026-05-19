Çöpe atılan kaplumbağayı işçiler buldu: 'Caninin biri çöpe atmış!' Antalya Alanya'da temizlik işçileri, çöp konteynerine canlı halde atılmış bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağayı kurtarıp doğaya salan işçi, "Caninin biri çöpe atmış" dedi. "Kahraman Kemal" ve arkadaşının o anları kameraya yansıdı.