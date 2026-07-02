Çöpün içinde ağzı bağlı poşette 5 yavru kedi bulundu: Gözleri dahi açılmamış!

Mersin’in Tarsus ilçesinde insanlığın bittiği yer dedirten bir olay yaşandı. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik işçileri, rutin çöp toplama işlemleri sırasında bir konteynerden gelen sesleri fark etti. Konteynere bakan işçiler, ağzı sıkı sıkıya bağlanmış bir çöp poşeti buldu.

İNFİAL YARATAN VİCDANSIZLIK

Poşet açıldığında ise içerisinden henüz gözleri bile yeni açılmış 5 yavru kedi çıktı. Resmen ölüme terkedilen ve havasızlıktan boğulmak üzere olan yavrular, temizlik görevlilerinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Yavruları poşetten çıkaran görevliler, Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen uzman ekipler, 5 yavru kediyi Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

BİBERONLA BESLENİYORLAR

Mersin Haber'in aktardığına göre, minik kediler, merkezdeki yoğun bakım ünitesinde acil tedavi altına alındı. Veteriner hekimler tarafından özenle bakılan ve biberonla beslenmeye başlanan yavruların sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Yetkililer, kedilerin sağlığına kavuştuktan ve büyüdükten sonra sahiplendirilmesi için planlar yapıldığını belirtti.

SON ZAMANLARDA ARTAN HAYVAN KATLİAMLARI VE YASA TARTIŞMALARI

Bu vicdanları sızlatan olay, Türkiye genelinde son zamanlarda dozu artan hayvan hakları ihlallerini ve sokak hayvanlarına yönelik şiddet sarmalını bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar ve hayvan hakları savunucuları, bu caniliği yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için hayvanlara yönelik yasaların, cezaların ve denetimlerin yetersizliği konusunda seslerini yükseltmeye devam ediyor.