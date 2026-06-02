Çöp kamyonunun çarptığı çocuktan kahreden haber!

İstanbul-Bahçelievler'de çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi.

Enver D. yönetimindeki 34 MDT 306 plakalı çöp kamyonu, sokakta yürüyen Omran Bitar'a çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle savruldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

2 GÜN DİRENEBİLDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Omran hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralandığı belirlenen Omran Bitar, 2 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi. Omran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Şoför Enver D. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Enver D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

'ÇOK HIZLI GELDİ'

Omran'ın acılı babası Alaa Bitar, "Benim çocuğum evin önünde yürüdüğü sırada, çöp kamyonu çok hızlı bir şekilde geldi. Komşular görmüş ne kadar hızlı geldiğini. Çarptıktan sonra devam ediyor, 10 metre daha. Sonra polis geldi, ambulans geldi, hastaneye götürüldü. Hastanede 2 gün sonra rahmetli oldu" diye konuştu. (DHA)