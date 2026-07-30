Çöp evden hastane personeli çıktı: Keşfe giden heyet gördüklerine inanamadı!

Halktv.com.tr/ÖZEL

Sakarya Sulk Hukuk Mahkemesinde açılan dava dosyasına göre, tartışmalara konu olan çöp ev Sakarya Serdivan’da bulundu. M. N. isimli kadın, Serdivan’daki bir rezidansta bulunan dairesini Hasan Ç.’ye kiraladı.

Aynı zamanda Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Hasan Ç. ile M. N. arasında ev sahibi-kiracı ilişkisi Mayıs 2022’de başladı.

KÖTÜ KOKULAR YAYILMAYA BAŞLADI

Ancak bir süre önce, sitenin giriş katında bulunan daireden kötü kokular çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Gün geçtikçe daireden gelen kötü kokular daha da arttı.

Site yöneticisi, dairenin sahibi M. N. ile temasa geçti. Durumdan haberdar olan ev sahipleri, kiracı Hasan Ç. İle görüştü, artan şikâyetler bu kişiye iletildi.

ÖNCE İHTARNAME GÖNDERİLDİ

Hasan Ç.’ye, noter yolu ile gönderilen ihtarnameye rağmen de sonuç değişmedi. M.N. 21 Temmuz gibi mahkemeye başvurdu. Delil tespiti talebi ile yapılan başvuru sonrası mahkeme 27 Nisan günü 2 kişiden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturdu.

KEŞİF HEYETİ DEHŞETE DÜŞTÜ

Heyet dün daireye keşif için girdi. Karşılaştıkları manzara ise şoke edici nitelikteydi. Evin hemen her odasının çöplerle dolu olduğu görüldü. Kötü koku nedeni ile incelemeyi güçlükle yapan ekipler, binanın hemen her tarafını böcek ve haşerelerin bastığını da gördü.

HASTANENİN MALZEMELERİ DE EVDEN ÇIKTI

Hasan Ç.’nin çok sayıda hastane malzemesi ile, çarşaf ve hastane tıbbi atık poşetlerini de eve götürdüğü anlaşıldı.