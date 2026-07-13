Çöp dökme kavgası kanlı bitti: Komşusunu av tüfeğiyle vurdu

Çorum'un Küme Evler mevkisinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Ö.G. ile yanındaki iş yerinin sahibi B.D. arasında çöp dökme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada B.D.'nin arkadaşı olduğu öne sürülen R.A., yanında bulunan av tüfeğiyle Ö.G.'nin iş yerinde çalışan S.Ü.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar S.Ü.'nün bacağına isabet etti.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Ü., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı, yaşanan arbede sırasında bir kişinin elindeki tüfeği doğrulttuğu anlar yer aldı. Şüpheli R.A., olayın ardından tüfeği de yanına alarak kaçtı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kaçan şüpheli R.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)