Çöken yol 3 senedir yapılmayı bekliyor: 'Ne vatandaş dinliyorlar ne vali!'

Sinop'ta Durağan ve Dikmen ilçelerini bağlayan karayolunda 3 yıl önce yaşanan çökmenin halen onarılmadığı öğrenildi. Firmanın tesliminden hemen sonra çöken ve tek şeritten sağlanan yol, yetersiz önlemler nedeniyle tehlikeli görülüyor.

YOL TESLİM EDİLDİKTEN KISA SÜRE SONRA ÇÖKTÜ

Yüklenici firmanın yolu teslim etmesinden kısa bir süre sonra çökme meydana geldiği öğrenildi. Çökme nedeniyle ulaşımın uzun süredir tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen bölgede kalıcı bir çözüm üretilmemesi, sürücüler ve vatandaşlar tarafından tepkiye yol açtı.

GECE SAATLERİNDE TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Bölge sakinleri, özellikle gece saatlerinde yolun tehlike oluşturduğunu belirterek, yeterli ışıklandırma ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığını ifade etti. Vatandaşların, ilgili kurumlara birçok kez başvuruda bulunmalarına rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığını öne sürdüğü bildirildi.

"NE VATANDAŞ DİNLİYORLAR NE VALİ"

Yolu görüntüye alan bir vatandaşın tepkisi ise şu şekilde kayıtlara geçti: