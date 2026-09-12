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Halk TV Türkiye Çok sayıda sosyal medya hesabına erim engeli: Gazeteciler, avukatlar ve LGBTİ+ örgütleri...

Çok sayıda sosyal medya hesabına erim engeli: Gazeteciler, avukatlar ve LGBTİ+ örgütleri...

Gazeteci Yıldız Tar'ın hesabı ile LGBTİ+ haklarına dikkat çeken çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

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Çok sayıda sosyal medya hesabına erim engeli: Gazeteciler, avukatlar ve LGBTİ+ örgütleri...

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla, aralarında gazeteci Yıldız Tar'ın hesabının da bulunduğu çok sayıda LGBTİ+ örgütünün ve aktivistin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

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ÇOK SAYIDA SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İfade Özgürlüğü Derneğinin aktardığına göre 12 Eylül tarihli kararla erişime engellenen hesaplar arasında; avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti, gazeteci ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları’nın sosyal medya hesapları yer alıyor.

Çok sayıda sosyal medya hesabına erim engeli: Gazeteciler, avukatlar ve LGBTİ+ örgütleri... - Resim : 2

Aynı kararla Kaos GL Derneği ile Velvele’nin internet sitelerine de erişim engeli getirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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