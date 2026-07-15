Coğrafi işaretli Ardahan balında rekor sinyali! 3. kat çıkıldı
Coğrafi işaretli Ardahan çiçek balında bu yıl yüksek verim beklentisi arıcıları sevindirdi. Artan nektar akışıyla birlikte birçok arıcı, kovanların bal depolama kapasitesini artırmak için 3. üstlüğü yerleştirdi.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balında, yüksek verim beklentisi nedeniyle birçok arıcı, kovanların bal depolama kapasitesini yükselten üçüncü üstlük uygulamasına geçti.
İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek rakımlı yayla ve meralara bırakılan kovanlarda üretilen Ardahan çiçek balında bu yıl üreticinin yüzü gülüyor. Hava koşullarının ve bitki örtüsünün arıcılık için elverişli seyretmesiyle artan nektar akışı, bal veriminde önemli artış sağladı.
Bal depolama kapasitesini artırmak isteyen üreticiler, kovanların güçlenmesiyle birlikte üçüncü üstlükleri yerleştirerek ağustos ayında başlayacak bal süzümüne hazırlık yapıyor.
Arıcılıkta yüksek bal veriminin önemli işaretlerinden biri olarak kabul gören üçüncü üstlük uygulaması, bu sezon birçok kovanda uygulandı.
Ardahan Arıcılar Birliğine üye olan yaklaşık 620 arıcı, şehir genelindeki yaklaşık 35 bin kovanda hasat hazırlıklarına devam ediyor.
Merkeze bağlı Çataldere köyünun muhtarı olan Necdet Bilgin, sezonun şimdiye kadarki bölümünün geçen yıla göre daha olumlu geçtiğini belirtti.
Bilgin, "Bazı kovanlarda 10 peteğin üzerine 10 daha ekledik. Bu da 20 petek olmuş oluyor. Özellikle havalardan dolayı geçen yıla oranla iyi gözüküyor. 2026 bal sezonunda üstlükler atmaya başladık. Bu ayın birinden itibaren yapmaya başladık. Kovanlar güçlendikçe üstlük atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bilgin ailesinin kızı Büşra Bilgin de üretim hedefine ilişkin "Şu an iyi görünüyor." dedi.
Hava Bilgin de geçen seneye göre bal veriminin daha yüksek olmasını beklediklerini belirtti. (AA)