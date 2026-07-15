Coğrafi işaretli Ardahan balında rekor sinyali! 3. kat çıkıldı

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Bilgin, "Bazı kovanlarda 10 peteğin üzerine 10 daha ekledik. Bu da 20 petek olmuş oluyor. Özellikle havalardan dolayı geçen yıla oranla iyi gözüküyor. 2026 bal sezonunda üstlükler atmaya başladık. Bu ayın birinden itibaren yapmaya başladık. Kovanlar güçlendikçe üstlük atıyoruz." ifadelerini kullandı.