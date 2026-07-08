Çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü! Elinde bıçakla yere yatırdı

Hatay'da elinde bıçak bulunan bir kişi, çocuklarının gözleri önünde eşini tekme tokat dövdü. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından kimliği belirlenen şüpheli H.Y., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre, Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen evli çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜ

Büyüyen tartışmada eline bıçak alan erkek, yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme tokat dövdü.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaya tepki gösteren çevredeki vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından kimliği belirlenen şüpheli H.Y., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

S.Y'nin emniyetteki ifadesinde, boşanma davası açtıklarını, bu yüzden eşinin ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunduğunu, ardından kendisini darbederek gitmesine izin vermediğini beyan ettiği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.

H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA-AA)