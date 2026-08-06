Çocuklara bıçak yasağı gelecek ceza indirimi de kaldırılacak: Teklif eksik kalmış

Çocukların karıştığı bıçaklı saldırılar ve akran şiddetine ilişkin tartışmalar sürerken, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri tamamlandı. Muhalefet partileri eleştirilerini sıraladı.

ÇOCUKLARA BIÇAK YASAĞI GELECEK CEZA İNDİRİMİ DE KALDIRILACAK

Teklifin yasalaşması halinde bıçak ve benzeri kesici aletlerin çocuklara satılması ve çocuklar tarafından taşınması yasaklanacak. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi ağır suçlarda ise 15-18 yaş grubuna uygulanan ceza indiriminin kaldırılması öngörülüyor.

Buna göre kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş grubuna ceza indirimi uygulanmayacak.

"TEKLİF EKSİK KALMIŞ"

YENİ Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, teklifin çocuk adaleti açısından eksik kaldığını savundu.

Çocuk adaletinin yalnızca yaş küçüklüğüne bağlı ceza indirimlerinin uygulandığı bir alan olmadığını belirten Ünver, çocukların gelişimsel özelliklerinin, hak öznesi olma durumlarının, korunma ihtiyaçlarının ve toplumsal yaşama yeniden katılmalarının esas alınması gerektiğini söyledi.

Ünver, değerlendirmesinde çocuğun üstün yararı, sosyal devletin pozitif yükümlülükleri, ölçülülük ve yeniden topluma kazandırma ilkelerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

YENİ Parti'li Ünver, bu yaklaşımın uygulanmadığını ve Komisyonda sundukları olumlu katkıların da dikkate alınmadığını savunarak "Teklif eksik kalmış" dedi.

İYİ PARTİ'DEN TEKLİFE DESTEK

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Şeref Olgun ise çocuğun korunması ile mağdurun adalet beklentisinin birbirinin alternatifi olmadığını belirtti.

Olgun, 15-18 yaş grubunda ağır suçlarda ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenlemeyi ve 12-15 yaş grubunda hakime daha ağır indirim uygulama yetkisi tanınmasını isabetli bulduklarını söyledi.

Tekerrür yaşının 18'den 15'e indirilmesinin de çocukların organize suç örgütleri tarafından tekrar tekrar kullanılmasının önüne geçebileceğini belirten Olgun, bıçak ve benzeri kesici aletlerin çocuklara satışının ve çocuklar tarafından taşınmasının yasaklanmasını da sokak şiddetiyle mücadele açısından olumlu değerlendirdi.

"MEVCUT SİSTEM YENİDEN DÜZENLENMELİ"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise son yıllarda yaşanan bıçaklı saldırılar, akran şiddeti, çocukların karıştığı ölümle sonuçlanan suçlar ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Öztürk, çocuk mağdurların da çocukların tamamen gözden çıkarılmaması gerektiğini belirterek, her iki tarafın da aynı anda korunması gerektiğini söyledi.

"GERİ DÖNÜLEMEZ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise teklifin çocuk adalet sisteminde köklü değişikliklere yol açacağını belirterek düzenlemenin uzun vadeli sonuçlarına dikkat çekti.

Ayan, çocuk adalet sisteminin öfke, linç kültürü ve popülist söylemler yerine hukuk, bilim ve çocuk hakları perspektifiyle ele alınması gerektiğini savundu.

"ÇOCUK LEHİNE İNFAZ DÜZENLEMELERİ DARALTILIYOR"

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ise teklifin gerekçesiyle hükümleri arasında çelişki olduğunu savundu.

Bektaş, çocukların korunmasına ilişkin ücretsiz öğün yemek, okul sosyal hizmeti, aile destek programı, bağımlılık tedavisine erişim ve mahalle düzeyinde erken müdahale gibi başlıkların teklifte yer almadığını belirtti.

CHP'li Bektaş, buna karşılık artırılmış ceza, kapatma ve dijital izleme gibi uygulamaların getirildiğini savunarak, çocuklara uygulanan yaş küçüklüğü indirimlerinin sınırlandırıldığını ve çocuk lehine infaz düzenlemelerinin daraltıldığını söyledi.

MECLİS'TE GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Siyasi parti temsilcilerinin teklifin tümü üzerindeki değerlendirmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler tamamlandı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi yeniden toplanmak üzere kapattı. (DHA)